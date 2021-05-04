"أزمة زعيم البوليساريو".. كيف علقت الرباط على تفسيرات مدريد؟

يبدو أن مسلسل شد الحبل بين الرباط ومدريد ماضٍ إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية استقبال إسبانيا زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي بهوية مزورة لـ“أجل العلاج“، رغم متابعته من قبل القضاء الإسباني بـ“جرائم ثقيلة“.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا أن استقبال بلادها للأمين العام لجبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي، الذي أثار سخط المغرب، ”لم يؤثر على العلاقات بين البلدين“، موضحة أنها قدمت للرباط ”التفسيرات المناسبة“.

وقالت في مؤتمر صحفي: ”قدمنا للمغرب التفسيرات المناسبة حول الظروف التي أدت بنا إلى استقبال غالي في إسبانيا لأسباب إنسانية بحتة، وعندما تزول هذه الأسباب سيغادر بالطبع غالي إسبانيا“.

وتأتي التوضيحات الإسبانية في وقت أكد فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في حوار مع وكالة ”إفي“، يوم السبت، أن المغرب لا يزال ينتظر ”ردا مرضيا ومقنعا“ من الحكومة الإسبانية بشأن قرارها الترخيص للمدعو إبراهيم غالي، المتابع من لدن العدالة الإسبانية على خلفية جرائم إبادة وإرهاب، بالدخول إلى ترابها.



ورفض بوريطة التعليق على ”التفسيرات“ التي قدمتها مدريد، اليوم الثلاثاء، لبلاده حول أسباب استقبالها زعيم ”البوليساريو“.

واكتفى كبير الدبلوماسيين المغاربة، في تصريح مقتضب لـ“إرم نيوز“، بالقول: ”لم أتابع تصريح وزيرة الخارجية الإسبانية“.

ورفض المسؤول المغربي أيضا الرد على تساؤلات ”إرم نيوز“ حول الخطوات التي ستتخذها المملكة المنزعجة بشدة من دخول زعيم الجبهة بجنسية جزائرية مزورة إلى التراب الإسباني.

من جهته، أكد مصدر حكومي لـ“إرم نيوز“ أن الخارجية الإسبانية ”لم تقدم اليوم الثلاثاء جوابا مقنعا للمغرب“ حول حيثيات استقبال إبراهيم غالي بأوراق وهوية مزورتين.

وأضاف مصدرنا، الذي رفض الكشف عن هويته كونه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام، أن الرباط تدرس برزانة الرد على تصريحات المسؤولة الإسبانية أرانتشا غونزاليس.

واستدعى القضاء الإسباني إبراهيم غالي للمثول أمامه، الأربعاء، في إطار شكوى تقدم بها المعارض السياسي لقيادة البوليساريو فاضل بريكة، الذي يحمل الجنسية الإسبانية. ولم يتضح ما إذا سيسمح وضعه الصحي بمثوله أمام المحكمة.