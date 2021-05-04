الكويت تبحث إعادة سفارتها إلى طرابلس وعودة الخطوط الجوية مع ليبيا

كشفت نجلاء المنقوش وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، عن إجراء مباحثات مع الكويت، من أجل إعادة فتح سفارة البلد الخليجي في طرابلس وعودة الخطوط الجوية بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، الذي يزور العاصمة الليبية حالياً، عقب لقائه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت الوزيرة: ”اتفقنا على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين المتوقفة منذ 2010″ و”ناقشنا عودة السفارة الكويتية وعودة الخطوط الجوية الكويتية“.

وشكرت المنقوش دولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبا على دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منذ الأيام الأولى لمنح الثقة لهم من قبل مجلس النواب.

وأكدت وزيرة الخارجية على تعزيز العلاقات بين البلدين والاستفادة من خبرة وتجربة دولة الكويت في دعم حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء والتطوير الاقتصادي في مختلف المجالات.

https://www.facebook.com/LibyanGovernment/photos/a.509963192457125/4031155863671156/?type=3&theater

من جهته، أشار وزير الخارجية الكويتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى أنه سلم رسالة خطية من سمو أمير الكويت تتضمن تحياته وترحيبه بمنح الثقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وتمنياته القلبية بالتوفيق والسداد في أداء مهامه.

وقال: ”استعرضنا أواصر العلاقات المتينة والتاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين وكيفية تنميتها وتطويرها في الكثير من المجالات“.

وأضاف: ”نقلت لسيادة رئيس الحكومة إشادة دولة الكويت بالتوافق الدولي الجديد مع ليبيا وبمسار وخطة محددة يقودها الأشقاء الليبيون لرسم طريقهم في المستقبل للوصول إلى انتخابات نهاية العام الجاري“.

ووجه وزير الخارجية الكويتي، الدعوة للمنقوش لزيارة الكويت لعقد اجتماع اللجنة المشتركة الليبية الكويتية.