عبير موسي تدخل البرلمان التونسي بسترة واقية من الرصاص وتثير جدلا واسعا (فيديو)

أثار حضور رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إلى البرلمان بسترة واقية من الرصاص، اليوم الثلاثاء؛ تنديدا بحرمانها من المرافقة الأمنية داخل مجلس النواب، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت عبير موسي في مداخلة لها بالبرلمان، أنها مستهدفة ومهددة بالتصفية، وأن حكومة هشام المشيشي لا تريد حمايتها على الرغم من النداءات التي توجهت بها.

https://www.facebook.com/1967823173521555/videos/2956208217931356

ونشرت عبير موسي في حسابها على موقع “فيسبوك“، مقطع فيديو يوثق لحظة دخولها إلى البرلمان، وكتبت: ”المشيشي لم يغير تعليماته.. يريد إنهاء نيابتي غصبا.. سأرتدي واقيا من الرصاص وأحمي نفسي وأدخل لممارسة عملي“.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=4025214737544094&ref=watch_permalink

واعتبر الناشط أحمد الماجري في منشور له على موقع “فيسبوك“، أن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، تجنّدت لما وصفه بـ“إيقاف عملية بيع تونس“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=319369709550906&id=100044336371497

ورأى الناشط سامي بن بكر في منشور له على ”فيسبوك“، أن عبير موسي ارتدت سترة مضادة للرصاص لحماية نفسها بنفسها؛ بسبب القرار الذي اعتبره جائرا، والذي حرمها من المرافقة الأمنية داخل مجلس نواب الشعب.

https://www.facebook.com/Samibbkr/posts/1223740548084097

وكتبت البرلمانية المنتمية إلى الحزب الدستوري الحر، عواطف قريش عبيد، في منشور في صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“، ”اضطرت زعيمة المعارضة عبير موسي لحمل الخوذة والسترة الواقية من الرصاص لممارسة مهامها في برلمان الإخوان حتى تتصدى لمشاريعهم“، وفق قولها.

https://www.facebook.com/awatefgrich/posts/580134583377077

في المقابل، اعتبر الناشط الإعلامي معز الحاج منصور، في منشور له على موقع ”فيسبوك“، أن دخول عبير موسي البرلمان بخوذة وسترة واقية من الرصاص، يعدّ سلوكا غير عقلاني.

واعتبرت البرلمانية المنتمية إلى حركة النهضة، يمينة الزغلامي، أن ”رئيسة الحزب الدستوري الحر، اغتالت صورة مجلس نواب الشعب، واعتدت على حرمته“، على حد تعبيرها.

وكتبت الزغلامي في منشور لها في حسابها على ”فيسبوك“، ”كيف نقنع التونسيين باحترام الإدارة والدولة وبعضهم البعض والالتزام في العمل والدراسة.. الدولة لها حرمات وعبير تحاول بغباء أو بوعي خبيث التحريض على الفوضى“.

وأعادت البرلمانية في كتلة حركة النهضة، سميرة السميعي، صورة عبير موسي وهي ترتدي الخوذة والسترة الواقية من الرصاص في حسابها على ”فيسبوك“، وأرفقتها بتعليق: ”عبير موسي، شوماخر البرلمان“.