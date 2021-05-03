"عقدة" المناصب السيادية.. مجلس الدولة يوافق على تعيين عبدالله أبو رزيزة رئيسا للمحكمة العليا الليبية

أثار إعلان أسماء المرشحين للمناصب السيادية في ليبيا من قبل البرلمان ردود أفعال عدة، خصوصا في غرب ليبيا، وجاء رد المجلس الأعلى للدولة بعدم الموافقة إلا على مرشح واحد دليلا على أن الفترة المقبلة ستشهد صراعا على المؤسسات السيادية بين مختلف الأجسام الحالية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر أن المجلس وافق، خلال جلسته الاثنين، على تعيين عبد الله أبو رزيزة في منصب رئيس المحكمة العليا بغالبية أصوات الحاضرين.

وأضاف عبد الناصر، في مؤتمر صحافي، أن المجلس قرر في جلسته اليوم الاثنين إعادة النظر في باقي المناصب السيادية؛ بسبب عدم وجود أرضية واضحة للاتفاق مع مجلس النواب”، وفق قوله.

ورأى المحلل السياسي محمود العمامي أن ”هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مجلس الدولة الاستشاري لفرض رؤية من جانبه على المناصب السيادية، ومنها المصرف المركزي وديوان المحاسبة والمحكمة العليا والمفوضية العليا للانتخابات؛ لأنه في حالة سيطرة تيار مجلس الدولة يعني سيطرة تيار الإسلام السياسي“، على حد قوله.

واعتبر العمامي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن تصريحات الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري تتوافق تماما مع ما ذكره رئيس المجلس خالد المشري، في خطابه للمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، حيث خاطبه بعقد مزيد من اللقاءات لتعديل آليات ومعايير اختيار المناصب السيادية، رغم أن مجلس الدولة ليس من مهامه تحديد الآليات، بل إن عمله يأتي في إطار الاستشارة غير الملزمة، وفق العمامي.

يذكر أن المجلس الاستشاري للدولة، وعبر رئيسه المشري، كان تحدث عن تعارض المخرجات المحالة من مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية مع ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي مجلسي ”الأعلى للدولة“ والنواب.