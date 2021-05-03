ليبيا تدعو تركيا إلى التعاون لإنهاء وجود القوات الأجنبية على أراضيها

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

دعت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الإثنين، تركيا إلى التعاون لإنهاء تواجد كافة القوات الأجنبية والمرتزقة على أراضيها، مطالبة بأن تسهم في تثبيت وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

ويزور وزيرا الخارجية والدفاع التركيان مولود تشاوش أوغلو وخلوصي آكار طرابلس، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الليبيين وفي مقدمهم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في الحكومة الليبية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي: ”ندعو تركيا إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ مخرجات برلين حول ليبيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون معا في إنهاء تواجد كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا حفاظا على سيادتها“.

وأضافت: ”نؤكد على أهمية مساهمة تركيا في إيقاف الحرب، وتثبيت وقف إطلاق النار في عموم البلاد“.

من جانبه، رفض وزير الخارجية التركي مساواة تواجد قوات بلاده في ليبيا بما وصفها بـ ”المجموعات غير الشرعية“.

وقال: ”هناك أصوات تتعالى تريد مساواة وجود تركيا في ليبيا مع المجموعات الأخرى غير الشرعية“.

وزعم أوغلو أن ”التعاون في إطار مذكرة التفاهم منع ليبيا من الوقوع في حرب أهلية“، وأن ”الدعم التركي مهد الطريق لمنح الفرصة لوقف إطلاق النار وتشكيل سلطة سياسية جديدة موحدة“.

وادعى أوغلو قائلا: ”وقفنا مع الليبيين في الأوقات الصعبة، بالنسبة لنا ليبيا مقدسة بشرقها وجنوبها وغربها“، مجددا دعم بلاده للحكومة الجديدة.

وأبرمت تركيا مذكرة تعاون عسكري مع حكومة الوفاق نهاية العام 2019.

وأكدت وزيرة الخارجية الليبية حرص بلادها على إقامة ”شراكات تنمية واقتصادية مميزة مع تركيا“.

وجددت التزام الحكومة بمخرجات الحوار السياسي الذي يفضي إلى إجراء انتخابات نهاية العام الجاري.

وتشكلت السلطة التنفيذية الجديدة، وهي حكومة موحدة ومجلس رئاسي، ضمن مسار حوار سياسي رعته الأمم المتحدة بداية شباط/ فبراير 2020 حتى نيل ثقة البرلمان في آذار/ مارس الماضي.