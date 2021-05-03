المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يقرر إعادة النظر بترشيحات مناصب سيادية

أعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد عبدالناصر، أن المجلس قرر اليوم الإثنين، إعادة النظر في عدد من المناصب السيادية التي تضمنتها ترشيحات مجلس النواب.

وقال عبدالناصر في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر، إن ”المجلس قرر في جلسة عقدها، اليوم الإثنين، الموافقة على تعيين عبدالله أبو رزيزة في منصب رئيس المحكمة العليا، بغالبية أصوات الحاضرين“.

وأضاف أن المجلس قرر إعادة النظر في باقي المناصب السيادية؛ بسبب عدم وجود أرضية واضحة للاتفاق مع مجلس النواب.

خلال الجلسة العامة للمجلس الأعلى للدولة رقم 63 اليوم الإثنين، تم القبول بتعيين السيد عبدلله ابورزيزة لمنصب رئيس المحكمة العليا، وتحصل علي أغلبية أصوات الحاضرين. كما تقرر إعادة النظر في باقي المناصب السيادية نظرا لعدم وجود أرضية واضحة للإتفاق مع مجلس النواب. — محمد عبدالناصر Mohammed Nasser (@MohamedNasserbn) May 3, 2021

يأتي ذلك في أعقاب انتقاد الأعلى للدولة، يوم السبت، لمخرجات ”لجنة قبول وفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية“.

وشدد رئيس المجلس خالد المشري في كتاب وجهه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على أن ”المخرجات المحالة تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا في لقاءات مدينة بوزنيقة؛ ما يدل على أن هناك اختلافا في الأرضية التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين“.

وجاء الخطاب في أعقاب اعتراض سابق للمجلس على ما سماه ”أعمالا أحادية الجانب“ من جانب مجلس النواب، بشأن استقبال ملفات المترشحين للمناصب السيادية.

وحذر ”الأعلى للدولة“ في رسالة وجهها للبرلمان، مطلع الشهر الجاري، أنه ”لن يعتد بأي إجراءات مخالفة للسياقات القانونية والدستورية الحاكمة للعملية السياسية“.

وكان فريقا مجلسي النواب والأعلى للدولة قد اتفقا، في كانون الثاني/ يناير الماضي، في مدينة بوزنيقة المغربية، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة، تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي عدد من المناصب السيادية.

وتشمل تلك المناصب: ”محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات“.