مصدر أمني بدرنة الليبية: الإفراج عن سجناء متهمين بالإرهاب‎

قال مصدر أمني بمدينة درنة الليبية، إن هناك اتصالات بين عدد من الشخصيات المسؤولة والاجتماعية بمدينة درنة، وعدة مدن في الشرق الليبي من أجل التنسيق للإفراج عن بعض السجناء المتهمين في قضايا إرهاب.

وأشار النقيب سليمان عزوز من أمن درنة، بأن حوالي 50 موقوفا من مدينة درنة، سيتم الإفراج عنهم من قبل النيابة العسكرية، وذلك بالتنسيق مع رئيس النيابة الجزئية بدرنة.

وأضاف عزوز في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن رئيس النيابة العسكرية الجزئية بمدينة درنة والمكلف بلجنة الإفراجات أسامة الحصادي، استلم ملف السجناء لتسوية أوضاعهم، بالتنسيق مع المدعي العسكري اللواء فرج الصوصاع ، وكذلك آمر هيئة السيطرة بالقيادة العامة اللواء عون الفرجاني.

وكشف المصدر بأنه من المتوقع أن يتم الإفراج لاحقا، عن عدد آخر من السجناء ، والذين لم يرتكبوا جرائم قتل أو شاركوا في المعارك ضد الجيش الليبي، متوقعا أن يصل عدد المفرج عنهم خلال الأسابيع المقبلة، حوالي 215 سجينا، مبينا أن الإفراج سيتم كل يوم أحد، بعدد محدد متفق عليه بين الجهات الأمنية والعسكرية.