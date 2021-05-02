القضاء الإسباني يستدعي زعيم البوليساريو إبراهيم غالي

أصدر قاضي التحقيق بمدريد ”سانتياغو بيدراز غوميز“، أمرا باستدعاء ابراهيم غالي زعيم جبهة بولسياريو قصد الاستماع إليه بتاريخ 5 مايو الجاري، بناء على الشكوى التي تقدم بها منشق عن الجبهة يحمل الجنسية الإسبانية ويدعى ”الفاضل بريكة“، يتهم فيها قيادة الجبهة الانفصالية باختطافه واحتجازه وتعذيبه في مخيمات تندوف .

وقال المدون والناشط الحقوقي بريكة ”أنه تعرض هو و مدونين آخرين ”محمود زيدان“ و ”مولاي عبا بوزيد“، “ لاستغلال جسدي ونفسي لأنهم تجرؤوا على انتقاد الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان واستغلال قيادات الجبهة الانفصالية لبؤس سكان المخيمات لخدمة مصالحهم الشخصية“ حسب ما جاء في الشكوى.

وأضاف أن جسده ما يزال يحمل علامات التعذيب الذي تعرض له خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام 2019.

وأكد موقع ”لوديسك“ المغربي الذي أورد الخبر ، أن الأمر القضائي صدر قبل وصول إبراهيم غالي إلى إسبانيا، حيث توصل القضاء الإسباني خلال الأعوام 2008و2013و2006 ، بعدة شكاوى مشابهة ضد بوليساريو من طرف جمعيات الضحايا.

وفي هذا السياق ،أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الخامسة بمدريد ، أوامر بالاستدعاء قصد الاستماع بحق عدد من المسؤولين داخل جبهة بوليساريو ،أبرزهم ”سيدي أحمد البطل “ وهو مسؤول مهم داخل المخيمات ، و“بشير مصطفى سيد“ المستشار الخاص لإبراهيم غالي ،و الذي حدد له تاريخ 7 مايو الجاري.

وتظاهر المتضررون السبت الماضي أمام نوافذ مستشفى ”سان بيدرو دو لوغرونو“ شمال البلاد ، حيث يتواجد ابراهيم غالي تحت اسم ”محمد بن بطوش“ ، الاسم المزور الذي دخل به إلى إسبانيا قصد العلاج من كورونا أو من السرطان، لأن الأنباء متضاربة بهذا الخصوص.

وكشفت الصحافة الاسبانية عن الأوامر القضائية الصادرة بحق قياديي البوليساريو ، إثر التصريح الذي أدلى به وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة لوكالة ”ايفي“ يوم السبت الماضي، وألح فيه على انتظار بلاده التوصل لرد من إسبانيا بخصوص استضافتها غالي.