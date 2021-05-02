رئيس البرلمان الليبي يتسلم مشروع الميزانية الجديد من الحكومة‎

تسلم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأحد، مشروع الميزانية العامة للدولة المعدلة للعام ٢٠٢١ من وزراء في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

واستقبل صالح بمكتبه في مدينة القبة كلا من وزير الخارجية نجلاء المنقوش ، ووزير التخطيط فاخر بوفرنه، ووزير الداخلية خالد مازن ، بالاضافة إلى وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم و رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي .

و بحث خلال اللقاء مع الوزراء الأوضاع في البلاد وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، كما تناول اللقاء مشكلة الكهرباء.

وكان مجلس النواب رد الميزانية المقدمة من حكومة الدبيبة في جلسة عقدت قبل أسبوعين مطالبا بتعديلها، بعد إيراده بعض الملاحظات بشأنها.