تقرير: السلطات الجزائرية تواجه الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة "بيد مرتعشة"

اعتبر تقرير نشره موقع ”موندافريك“ المهتم بالشأن الأفريقي أنّ السلطات الجزائرية تواجه ”بيد مرتعشة“ وبشيء من التلاعب، الحراك المتصاعد منبها إلى أنّ اللجوء المفرط إلى القمع قد يزيد من عزلة النظام.

ويؤكد التقرير أنّ ”الجزائر هي الآن مسرح لقمع لا مثيل له منذ بدايات الحراك قبل عامين، ويمثّل خيار السلطة الجزائرية الحالية، أو على الأقل خيار المؤثرين في النظام، التعاطي بهذا الشكل القمعي هو خيار محفوف بالمخاطر بالنظر إلى اللاعنف الذي أظهره الحراك على مدى عامين“ مشيرا إلى أنّ الوضع الوبائي ”يمنح الجيش في السلطة القليل من التنفس ولكن إلى متى؟ حي أنّ هناك حالة قلق على مستوى الثكنات في الرتب الدنيا من التسلسل الهرمي يقلق حتى المخابرات العسكرية التي نشرت في كانون الأول / ديسمبر الماضي تقريرا مثيرا للقلق“.

ويتساءل التقرير ”هل التصعيد القمعي هو الحل الوحيد؟ وهل عاد التهديد الإسلامي حقًا إلى ما كان عليه خلال العقد الأسود؟“ معتبرا أنّ السلطات الجزائرية تقوم بشيء من التلاعب والمبالغة ”بتقديمها في وسائل الإعلام شخصية تخرج من العدم من شأنها أن تمثّل ”الجماعة الإسلامية المسلحة“ سابقاً، تلك الجماعات الإرهابية في التسعينيات التي أشعلت النار في البلاد وقد أخطأت السلطات الجزائرية هدفها“ وفق قوله.

ويتدارك التقرير الذي كتبه الصحفي الفرنسي نيكولا بو قائلا ”بالتأكيد اكتسبت بعض الجماعات الإسلامية قبضة معينة على التعبئة الشعبية ومع ذلك فإن المناخ لا علاقة له بالذي ساد قبل ثلاثين عامًا“.

ويوضح وزير سابق أن ”الشعب الجزائري لم يعد منقسمًا بين الحداثيين الناطقين بالفرنسية من جهة والمستعربين الإسلاميين من جهة أخرى، الأسلمة جماعية والجميع يذهبون إلى المسجد يوم الجمعة ويحترمون رمضان لذلك لم يعد الإسلام خطاً أحمر ولا يجب أن نخطئ بشأن هذه الفترة“ وفق قوله.

ويتابع التقرير أنه ”في نفس منطق التلاعب ظهر ممثل الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبايل، من خلال اجتذاب عداء الغالبية العظمى من السكان، على التلفزيون الحكومي للكشف عن مؤامرة مفترضة استعدادًا لمشروع لزعزعة استقرار المنطقة“ في إشارة إلى نور الدين هدار الذي ظهر على التلفزيون الرسمي قبل أيام و“اعترف“ ببيع أسلحة لهذه الحركة الانفصالية.

وينبه التقرير إلى انّه ”مع احتياطيات النقد الأجنبي التي تقل عن عشرين مليار دولار وغياب أي راحة سياسية في ظل الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو / حزيران تود السلطات الجزائرية ”حل“ الشعب نهائياً من خلال حبس المعارضين وتعذيب أشدهم تطرفاً والتلاعب بالآخرين“ وفق تعبيره.

ويشير التقرير إلى قضية كريم طابو، أحد ابرز الوجوه المعارضة، الذي تم إيقافه قبل أيام أثناء تشييع جنازة الناشط الحقوقي الكبير عبد النور علي يحيى وإلى حضور بوزيد الأزهري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي وصفه بأنّه ”قذيفة فارغة من صنع السلطة“ أثارت استفزاز الحاضرين الذين طلبوا منه الخروج.

ويوضح التقرير أنّ ”كريم طابو تحدّى عودة هذا الحصان القديم من عهد بوتفليقة الذي تجرأ على التصريح في التلفزيون الوطني بأنه ”لا يوجد سجين رأي في الجزائر“ وأنه لا مزيد من التعذيب ”تمارسه الأجهزة الأمنية“ وفق تعبيره.

ووفق التقرير يشجب الناشطون النقابيون المؤيدون للمعتقلين الخيار القمعي الذي تنتهجه السلطات في الجزائر داعين الرأي العام الوطني والدولي إلى اعتبار الخيار القمعي للسلطة كشاهد ضدها حيث تجري الاعتقالات الجماعية لنشطاء حقوق الإنسان والحراكيين الذين يخرجون يوم الجمعة وكذلك الطلاب الذين دأبوا على التظاهر يوم الثلاثاء.

وخلص التقرير إلى القول ”إذا ارتجفت ذراع السلطة الجزائرية فذلك لأن النظام منقسم الآن حول وسائل استعادة النظام العام وحول المستوى المقبول من القمع“ وفق تعبيره.