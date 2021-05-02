ليبيا.. ميليشيا الردع تعتقل الناشط أحمد الروياتي

قال مصدر بمطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس السبت، إن مجموعة تابعة لميليشيا الردع التي يقودها المتشدد عبد الرؤوف كارة، ألقت القبض في ساعة متأخرة مساء السبت على الناشط أحمد الروياتي.

وأضاف ضابط الأمن في مطار معيتيقة سليمان الشرودي أن المجموعة اقتحمت صالة الوصول، وطلبت من عناصر تابعة للأمن بالابتعاد عن ممر وصول الركاب، وانتظرت قدوم الروياتي ثم ألقت القبض عليه .

وأوضح الشرودي أن المجموعة المسلحة نقلت الروياتي إلى جهة غير معلومة.

يذكر أن أحمد الروياتي يقدم نفسه على أنه ناشط ومحلل سياسي، وتعود أصوله لمدينة مصراتة، ويشتهر بعدائه للجيش الليبي، وكذلك سكان الشرق، من خلال تصريحاته وتدويناته العديدة على مواقع التواصل، والتي طالب فيها مؤخرا بضرورة إطلاق دولة في غرب ليبيا دون مشاركة إقليم برقة.