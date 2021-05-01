تونس.. احتدام معركة الرئاسات الثلاث يثير مخاوف تفكك الدولة

حذّر مراقبون من أن معركة الصلاحيات المحتدمة بين الرئاسات الثلاث، (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة و رئاسة البرلمان) ، تثير مخاوف واسعة من تفكك الدولة.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ( أكبر منظمة نقابية) نور الدين الطبوبي، خلال إحياء الاتحاد السبت، للعيد العالمي للعمال، إن تونس تعيش أسوأ المخاطر، و أن القطيعة السياسية بين حكام البلاد، تنذر بتفكيك الدولة.

و أضاف الطبوبي أن الوضع الداخلي للبلاد لا يحتمل مساعي العودة إلى الاستبداد أو محاولة الهيمنة على أجهزة الدولة، في وقت يترقب فيه التونسيون استجابة لمطالبهم الاجتماعية، حسب تعبيره.

وطالب نور الدين الطبوبي رئيس الدولة بالتفاعل الايجابي مع نداء اتحاد الشغل، من خلال الدعوة إلى حوار وطني ، تطبيقا للمبادرة التي قدموها، منذ فترة.

من جهته، اعتبر الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي أن معركة الصلاحيات المحتدمة في تونس، امتدت لوقت طويل في البلاد، ولم يعد للتونسيين قدرة على تحمَل تبعاتها، حسب تعبيره.

و أضاف السعيدي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن الوضع الوبائي يتأزم في تونس من يوم إلى يوم آخر، بينما يستمر مسار الانحدار لأغلب المؤشرات الاقتصادية في البلاد، وسط صراعات سياسية لا تعني التونسيين.

و رجح السعيدي حدوث انفجار اجتماعي غير مسبوق، واحتجاجات ضد كل السياسيين، اذا ما استمر اهتمامهم بالقضايا الثانوية على حساب القضية المركزية، المتعلقة بالعيش الكريم حسب تعبيره.

ويرى الناشط السياسي كريم بورزمة أن التعيينات الأخيرة في رئاستي الرئاسة والحكومة، تؤكد أن كل طرف يستعد لمعركة محتدمة، باتت تهدد بسقوط الدولة، حسب تعبيره.

و أضاف بورزمة في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن حركة النهضة مطالبة بتقديم تنازلات قبل تفجر الأوضاع، وذلك من خلال القبول بتشكيل حكومة جديدة محل توافق بين أطراف سياسية واسعة، لتحقيق الإنقاذ.

و اعتبر بورزمة أن انفجار الوضع الاجتماعي في البلاد، ستكون تبعاته وخيمة على كل التونسيين، وكذلك كل السياسيين الذين لن يخرج أحدهم منتصرا، في المعارك السياسية، حسب تعبيره.

في المقابل، يرى المحلل السياسي رياض حيدوري أن تصريحات نور الدين الطبوبي، لا تخلو من الصغط السياسي على رئيس الدولة، لبدء الحوار، لافتا إلى أن أجهزة الدولة ما تزال متماسكة إلى حد الوقت الراهن.

و قال حيدوري في تصريحه لـ“إرم نيوز“ إن الاتحاد اعتاد مخاطبة التونسيين بنبرة حادة في مثل هذه المناسبات، مضيفا أن جزءا كبيرا من الصراعات السياسية يجري داخل إطار الدستور، و لا شيء يشير أنه يهدد كيان تونس أو وحدتها حسب تعبيره.