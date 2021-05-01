ليبيا.. اشتباكات مسلحة بين ميليشيات الزاوية عقب خلافات بشأن "المهاجرين"

كشف مصدر أمني من مدينة الزاوية الليبية، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين عدة مجموعات مسلحة بالمدينة، حول خلافات بخصوص بعض المهاجرين.

وقال الضابط في مديرية أمن الزاوية محمود الحامدي إن عناصر تابعة لمليشيا ”الفار“ بقيادة محمود الشحمة أخرجت عددا من المهاجرين غير الشرعيين من منطقة المطرد واقتادتهم إلى نقطة في منطقة الجابية، عبر البحر غرب ليبيا.

وأوضح المصدر أن ”الشحمة“ تلقى أوامر من زعيم الميليشيا محمد سالم بحرون الشهير بلقب ”الفار“ بضرورة إخراج المهاجرين، حيث كان برفقة ”الشحمة“ كل من صلاح عبدالله حركات الملقب بـ“التيرا“ وضياء عمار وميلود الأسود، ترافقهم قوة حماية بسيارات مصفحة.

وبحسب المصدر فإن عناصر تابعة لمليشيا ”الكابوات“ والتي يقودها الميليشياوي ”روبي“ تصدت للعملية، مما أدى لاندلاع اشتباك بين مليشيا الكابوات وبين ملييشا الفار، وتبادل الطرفان الرماية بالرصاص، وأثناء انشغال الفريقين بإطلاق النار، استطاعت مجموعة كبيرة من المهاجرين الفرار.

وأوضح الحامدي أن ”الفار“ أرسل الميليشياوي أشرف عيسي كمندوب من طرفه لتحذير ”الكابوات“ بهدف استرجاع المهاجرين غير الشرعيين، وإلا سيضطر لخوض حرب.