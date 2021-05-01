أخبار

الرئيس التونسي يرد على منتقديه بإفطار مع الجنود في جبل الشعانبي (صور وفيديو)
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 22:08 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 22:35 GMT

الرئيس التونسي يرد على منتقديه بإفطار مع الجنود في جبل الشعانبي (صور وفيديو)

زار الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء يوم السبت، منطقة عسكرية مغلقة بجبل الشعانبي، الذي شهد مؤخرا مواجهات مع مجموعات متشددة. وتناول سعيّد وجبة الإفطار مع عناصر

+A -A
المصدر: يحيى مروان - إرم نيوز

زار الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء يوم السبت، منطقة عسكرية مغلقة بجبل الشعانبي، الذي شهد مؤخرا مواجهات مع مجموعات متشددة.

وتناول سعيّد وجبة الإفطار مع عناصر الجيش التونسي، في حركة اعتبرها مراقبون ردا على حملة انتقادات طالته مؤخرا على خلفية عدم ظهوره لمدة عشرة أيام.

2021-05-180875563_4210032515721440_7259228240252347268_n

وقال الرئيس التونسي إن ”القوات المسلحة عسكرية كانت أو أمنية تبقى كلها تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة“.

2021-05-180550420_4210032372388121_6394838131876688840_n

ورد سعيّد من خلال تصريحه على رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، اللذين اعتبرا مؤخرا أن رئيس الجمهورية تقف صلاحياته عند قيادة القوات العسكرية فقط.

2021-05-180505454_4210032745721417_831472747526304583_n

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، فإن سعيّد قال إن ”الأخطار التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات أو من يتخفى وراءها، بل إن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل، تحت تأويلات لنصّ دستوري أو نص قانوني ظاهره تأويل وباطنه لا يقلّ إرهابا عمن يتحصنون بالجبال، ومن يحرّكهم بين الحين والآخر“.

2021-05-180550420_4210032372388121_6394838131876688840_n

وأضاف أن ”لا أحد فوق القانون، وكل من يتجاوز القانون سيلقى جزاءه وجزاء الشعب وجزاء التاريخ“.

2021-05-180633735_4210032185721473_9107079748775648042_n

وشدد على أنه ”اختار يوم عيد الشغل العالمي لزيارة جبل الشعانبي للتأكيد على أن النهج الذي اختاره هو نهج الشعب التونسي، لصنع تاريخ جديد بعيدا عن الحسابات التي يتم ترتيبها لأن تونس وشعبها ليسا لقمة سائغة“.

2021-05-180323767_4210032349054790_1309601476623686889_n

كما قام بتوزيع عدد من الإعانات على سكان منطقة فج بوحسين الواقعة على سفح جبل الشعانبي في محافظة القصرين، على مسافة قصيرة من وجود المجموعات المتشددة.

https://www.facebook.com/Presidence.tn/posts/4210151929042832

وكان قيس سعيد قال مؤخرا إنه ”القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما فيها الأمنية والعسكرية“، حيث أثار تصريحه جدلا واسعا في تونس، وخلافا مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي يعتبر أن الإشراف على القوات الأمنية من صلاحياته“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play