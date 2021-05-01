الرئيس التونسي يرد على منتقديه بإفطار مع الجنود في جبل الشعانبي (صور وفيديو)

زار الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء يوم السبت، منطقة عسكرية مغلقة بجبل الشعانبي، الذي شهد مؤخرا مواجهات مع مجموعات متشددة.

وتناول سعيّد وجبة الإفطار مع عناصر الجيش التونسي، في حركة اعتبرها مراقبون ردا على حملة انتقادات طالته مؤخرا على خلفية عدم ظهوره لمدة عشرة أيام.

وقال الرئيس التونسي إن ”القوات المسلحة عسكرية كانت أو أمنية تبقى كلها تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة“.

ورد سعيّد من خلال تصريحه على رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، اللذين اعتبرا مؤخرا أن رئيس الجمهورية تقف صلاحياته عند قيادة القوات العسكرية فقط.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، فإن سعيّد قال إن ”الأخطار التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات أو من يتخفى وراءها، بل إن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل، تحت تأويلات لنصّ دستوري أو نص قانوني ظاهره تأويل وباطنه لا يقلّ إرهابا عمن يتحصنون بالجبال، ومن يحرّكهم بين الحين والآخر“.

وأضاف أن ”لا أحد فوق القانون، وكل من يتجاوز القانون سيلقى جزاءه وجزاء الشعب وجزاء التاريخ“.

وشدد على أنه ”اختار يوم عيد الشغل العالمي لزيارة جبل الشعانبي للتأكيد على أن النهج الذي اختاره هو نهج الشعب التونسي، لصنع تاريخ جديد بعيدا عن الحسابات التي يتم ترتيبها لأن تونس وشعبها ليسا لقمة سائغة“.

كما قام بتوزيع عدد من الإعانات على سكان منطقة فج بوحسين الواقعة على سفح جبل الشعانبي في محافظة القصرين، على مسافة قصيرة من وجود المجموعات المتشددة.

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وكان قيس سعيد قال مؤخرا إنه ”القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما فيها الأمنية والعسكرية“، حيث أثار تصريحه جدلا واسعا في تونس، وخلافا مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي يعتبر أن الإشراف على القوات الأمنية من صلاحياته“.