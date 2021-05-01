تونس تعلن تفكيك "خلية إرهابية" مكونة من 6 أشخاص

ألقى الأمن التونسي، اليوم السبت، القبض على خلية متشددة مكونة من 6 أشخاص، كانوا بصدد القيام ”بعملية إرهابية“.

واجتمع أفراد الخلية في منزل بمنطقة ”برج الوزير“ في محافظة أريانة، قريبا من العاصمة تونس، وتم إلقاء القبض عليهم بعد عمليات رصد ومتابعة من العناصر الأمنية، وفق مسؤول أمني.

وقال الكاتب العام لنقابات الأمن بمحافظة أريانة، عز الدين فطحلي، إن ”هذه العملية حصلت بعد جمع معلومات استخباراتية بشأن مجموعة يشتبه بانتمائها إلى تنظيم إرهابي“.

وأضاف فطحلي أن ”الأبحاث الأوّلية أكدت تواصل عناصر هذه المجموعة مع أطراف إرهابية تنشط في بؤر التوتر“، مشيرا إلى أن ”أحد أفراد الخلية له علاقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر، بنية ما يعبر عنه (بالجهاد) في تلك المناطق“.

وأكد أن ”قائد هذه المجموعة خرج مؤخرا من السجن بعد قضاء 24 سنة بسبب القتل العمد، كما أن أحد أفرادها تم الحكم عليه سابقا في قضية إرهابية؛ من أجل تسفير عناصر متشددة خطيرة إلى إحدى الدول المجاورة“.

وأشار فطحلي إلى أن ”عنصرين آخرين من المجموعة تم الحكم عليهما سابقا؛ بسبب المشاركة في التحضير لعمليات إرهابية“.

وشدد على أنه ”ستتم إحالة كافة عناصر الخلية إلى القطب القضائي المختص بالبحث في القضايا الإرهابية، بتهمة الاشتباه في انتمائهم لتنظيم إرهابي؛ لمواصلة التحقيق معهم ومع كل من سيكشف عنه التحقيق“، وفق قوله.