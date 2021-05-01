ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يعترض على مخرجات المناصب السيادية

جدد المجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم السبت، انتقاده مخرجات ”لجنة قبول وفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية“.

ووجه رئيس خالد المشري خطابا إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، أكد فيه أن ”المخرجات المحالة تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا في لقاءات مدينة بوزنيقة، ما يدل على أن هناك اختلافا في الأرضية التي انبثق منها عمل اللجان في المجلسين“.ا

وأضاف المشري أنه ”ملتزم بما تم التوافق عليه سابقا“ وأنه ”في حال رغبتكم (مجلس النواب) في إجراء أي تعديل في المعايير والآليات فلا مانع لدينا من عقد مزيد اللقاءات والتباحث للوصول إلى أرضية مشتركة“.

ويأتي الخطاب في أعقاب اعتراض سابق للمجلس على ما سماه ”أعمال أحادية الجانب“ من جانب مجلس النواب بشأن استقبال ملفات المترشحين للمناصب السيادية.

وحذر ”الأعلى للدولة“ في رسالة وجهها للبرلمان مطلع الشهر الجاري أنه ”لن يعتد بأي إجراءات مخالفة للسياقات القانونية والدستورية الحاكمة للعملية السياسية“.

وفي السياق نفسه، دعت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي، التي بقيت لسنوات منشقة عن البرلمان ومقربة من المجلس الأعلى للدولة، إلى ”الضغط على مجلسي (الدولة و النواب) للتعجيل بتغيير المناصب السيادية“، قائلة إن ”مؤشرات التمطيط والتسويف بدأت تلوح في الأفق“.

وتساءلت اليعقوبي في منشور على ”فيسبوك“، ”أين كان مجلس الدولة كل هذا الوقت؟“، مضيفة أنه ”لم يتحدث بخصوص الإجراءات المتبعة في تقديم المترشحين للمناصب السيادية حتى يخطر بباله اليوم أن يعطل العملية متحججا بالإجراءات المتفق عليها في أبو زنيقة“.

وكان فريقا مجلسي النواب والأعلى للدولة قد اتفقا في كانون الثاني/ يناير الماضي، في مدينة بوزنيقة المغربية، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي عدد من المناصب السيادية.

وتشمل تلك المناصب ”محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات“.