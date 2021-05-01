تونس.. عبير موسى تنظم مسيرة بالسيارات للمطالبة باستقالة الغنوشي والمشيشي (فيديو)

قادت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسى، اليوم السبت، مسيرة بالسيارات، طالب خلالها أنصارها باستقالة كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وانطلقت مسيرة الحزب الدستوري الحر من أمام مقر رئاسة الجمهورية بمدينة قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، وجابت الشوارع مرورا بمقر رئاسة الحكومة في منطقة القصبة، وصولا إلى ساحة باردو، قبالة مبنى مجلس نوّاب الشعب.

https://www.facebook.com/AbirMoussiOfficielle/videos/350818263381441

وبحسب منظمي المسيرة، فإن تفشي فيروس كوفيد-19 بشكل لافت في البلاد، وما نتج عنها من إجراءات احترازية كان وراء تنظيم مسيرة بالسيارات لتفادي العدوى بالفيروس.

ودامت المسيرة أكثر من ساعتين، وقادتها رئيسة الحزب عبير موسى، التي ظهرت في سيارتها المكشوفة ترفع العلم التونسي، ومن خلفها أسطول من السيارات التي استعملت المنبه بكثافة على امتداد الطريق.

واستعملت موسى مكبّر الصوت، عند وصولها قبالة مبنى الحكومة في القصبة، لإطلاق شعارات تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي فيروس كورونا، من بينها ”يا حكومة عار عار ، كورونا في كل دار“ ، و “ جيبونا التلقيح، الأرواح قاعدة تطيح“، ”اجلبوا اللقاحات المضادة لكورونا، الوفيات تتصاعد“.