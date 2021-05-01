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اتهام حرس السواحل الليبي بالاعتداء على مهاجرين في عرض البحر (فيديو)
تاريخ النشر: 01 مايو 2021 12:46 GMT
تاريخ التحديث: 01 مايو 2021 13:25 GMT

اتهام حرس السواحل الليبي بالاعتداء على مهاجرين في عرض البحر (فيديو)

اتهمت منظمة إنسانية حرس السواحل الليبي بضرب المهاجرين في عرض البحر، في حادثة وقعت يوم الجمعة. ونشرت منظمة سي واتش الألمانية فيديو مرفقا بعنوان "حرس السواحل

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المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

اتهمت منظمة إنسانية حرس السواحل الليبي بضرب المهاجرين في عرض البحر، في حادثة وقعت يوم الجمعة.

ونشرت منظمة سي واتش الألمانية فيديو مرفقا بعنوان ”حرس السواحل الليبي يقوم بضرب المهاجرين في عرض البحر“، قائلة إنها شاهدت يوم الجمعة، اعتداء عناصر من حرس السواحل على المهاجرين على متن زورق مطاطي في عرض البحر“.

وعقبت المنظمة، بأن حرس السواحل يضربون الناس في زورق مطاطي ليقوموا بإعادتهم إلى ليبيا، ضد إرادتهم، نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وتساءل ناشطون حقوقيون ليبيون، حول إن كانت السلطات الليبية ستفتح تحقيقا في الحادثة وترد على هذه المزاعم وصحة الفيديو.

وأعلن جهاز حرس السواحل، الجمعة، عن إنقاذ 132 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي قبالة مدينة الخمس.

وذكر الجهاز أن المهاجرين أُنزلوا في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية؛ تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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