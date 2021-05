اتهام حرس السواحل الليبي بالاعتداء على مهاجرين في عرض البحر (فيديو)

اتهمت منظمة إنسانية حرس السواحل الليبي بضرب المهاجرين في عرض البحر، في حادثة وقعت يوم الجمعة.

ونشرت منظمة سي واتش الألمانية فيديو مرفقا بعنوان ”حرس السواحل الليبي يقوم بضرب المهاجرين في عرض البحر“، قائلة إنها شاهدت يوم الجمعة، اعتداء عناصر من حرس السواحل على المهاجرين على متن زورق مطاطي في عرض البحر“.

وعقبت المنظمة، بأن حرس السواحل يضربون الناس في زورق مطاطي ليقوموا بإعادتهم إلى ليبيا، ضد إرادتهم، نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

3 illegal pullbacks witnessed!

This morning, the #SeaWatch4 witnessed the so-called Libyan Coast Guard beating people in a rubber boat. On behalf of the #EU, they violently pulled them back to #Libya against their will. pic.twitter.com/UeKIsZHm69

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) April 30, 2021