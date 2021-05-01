"جون أفريك": المشيشي يحضر لصفقة مع واشنطن وصندوق النقد الدولي "تكسر المحظورات"

كشفت مجلة ”جون أفريك“ أنّ رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، يستعد لطرح صفقة على صندوق النقد الدولي والإدارة الأمريكية؛ من أجل توفير التمويل الضروري لتونس.

وجاء في تقرير نشرته المجلة الفرنسية، أمس الجمعة، أنّ المشيشي مستعد لـ“كسر المحظورات“ وللرضوخ للإجراءات المؤلمة التي يفرضها المانحون الدوليون، في سبيل الحصول على التمويل.

وقال التقرير، إنّ المشيشي الذي من المقرر أن يزور واشنطن بعد أيام على رأس وفد تونسي مفاوض لصندوق النقد الدولي، يحرص على أن ”يقدم نفسه أمام كبار الممولين على أنه صاحب مشروع وليس متسولا يائسا“.

ونقل التقرير قول عبدالسلام العباسي المستشار الاقتصادي لهشام المشيشي: ”هذه المرة تتحرك تونس بإرادة سياسية حقيقية.. نحن لا نأتي خالي الوفاض على أمل تحقيق مكاسب مالية غير متوقعة، بل سنقدم الإجراءات الجارية بالفعل أو التي ستأتي قريبا جدا، وسواء حصلنا على اتفاقية تمويل أم لا فسنقوم بهذه الإصلاحات“.

وبجسب التقرير ،“تقدمت تونس بطلب رسمي للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، في 23 نيسان/أبريل، حيث تنص موازنة 2021 على اقتراض يصل إلى 7.2 مليار دولار، منها 5 مليارات قروض خارجية“.

ويضم الوفد إلى جانب هشام المشيشي، محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ومعز المقدم رئيس ديوان المشيشي، وزكريا بلخوجة مستشار رئيس الحكومة، وعبدالسلام العباسي.

وأشار التقرير إلى أن الوفد التونسي ”سيقدم للممولين برنامجا إصلاحيا من ستة محاور هي: تحرير الاقتصاد، تحسين جباية الضرائب، إصلاح سياسات الدعم، ترشيد الخدمة المدنية، تحسين حوكمة المؤسسات العامة، وتحفيز الاستثمار“.

ونبه التقرير إلى أنّ ”المفاجأة تكمن في مضمون هذه الإجراءات والجدول الزمني الضيق المقترح، حيث إنه اعتبارا من يونيو المقبل، سيتم إلغاء الدعم على المنتجات الغذائية تدريجيا، لتختفي تماما في غضون عامين، واستبداله بمدفوعات نقدية مباشرة للأسر الأكثر حرمانا“.

وأوضح التقرير، أن الحكومة التونسية تنوي في إطار الإصلاحات ”تقديم مشروع قانون يتضمن تبسيط إجراءات الاستثمار الأجنبي، حيث تقدر السلطة التنفيذية أن 5 مليارات يورو من المشاريع معطلة حاليا؛ بسبب العوائق الإدارية“.

وأكد التقرير أنّ عبدالسلام العباسي وعد بأن تبيع الدولة حصصها في شركات وبنوك تكون فيها مساهمة أقلية، وهذه البنوك هي في الأساس بنوك تنمية مختلطة، مثل البنك التونسي الليبي، والبنك التونسي الكويتي، وبنك تونس والإمارات، والبنك التونسي السعودي.

وسيتم استخدام الأموال المحصلة في تمويل صندوق لإعادة هيكلة المؤسسات العامة، والتي تعتبر من الأولويات، حيث سيتم وضع قائمة بتلك المؤسسات بالتشاور مع الاتحاد النقابي المهيمن، الاتحاد العام التونسي للشغل.