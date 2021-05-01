ليبيا.. الميليشيات تشترط الحصول على مليار دينار لفتح طريق سرت-مصراتة

أحدثت تصريحات آمر غرفة عمليات ”سرت الجفرة“ التابعة لقوات حكومة الوفاق السابقة، إبراهيم بيت المال، بشأن طريق سرت-مصراتة، ردود أفعال واسعة، رأت أنها تضع مزيدا من العراقيل أمام جهود إنهاء الحرب والمضي قدما بالعملية السياسية.

ويرى مراقبون للشأن الليبي، أن تصريحات بيت المال المتكررة، يرجع سببها إلى أن عناصر قواته المقدرة بأربعمائة مسلح من مدينة مصراتة، فرضت على بيت المال عدم فتح الطريق إلا بعد الحصول على مبلغ مالي قُدر بمليار دينار ليبي.

ووفق الخبير العسكري سالم الدينالي فإن بيت المال لا يستطيع أن يفرض أي حل بشأن الطريق، دون إرضاء العناصر المسلحة في مصراتة، وهذه الأخيرة تريد الاستفادة ماديا لأقصى حد ممكن، مبينا أن مصادر من داخل مصراتة أكدت له، بأن العناصر مستعدة لتخفيض شرطها البالغ مليار دينار إلى ربع مليار لكي تقوم بفتح الطريق الرابط بين سرت ومصراتة.

وأشار الدينالي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن بيت المال أوضح لبعض مفاوضيه بأن المبلغ الذي يطلبه من الدولة، مرتبات متأخرة لعناصر تابعة له، وكذلك تكاليف تموين، وعلاج ، وبدل فاقد في الآليات.

وبحسب الخبير في الجماعات المسلحة، شرف الدين الشامس فإن بيت المال أصر على تحقيق مطالب العناصر التابعة له، وسيسعى بعد الحصول على المبلغ المالي، للحصول على عفو عن هؤلاء المسلحين.

وبين الشامس في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن بيت المال يقوم بحشيد عناصره في منطقة ”الوشكة“ وهي أقرب نقطة من جهة الغرب لمدينة سرت، مبينا بأن هذا التحشيد يهدف لمنع المرور من هذه الطريق الحيوية.

ووفق المهتم بالشأن الليبي، عبد السلام العمراني، فإن تصريحات بيت المال تدور دائما حول وجود مرتزقة روس في مطار سرت، رغم أن لجنة 5+5 تأكدت من خلو القاعدة من أي عناصر أجنبية، مضيفا أن البعثة الأممية وعددا من النواب، وكذلك أعيان مدينة سرت، تفقدوا القاعدة قبل وبعد عقد جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة، وكان ضمن الحاضرين رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.