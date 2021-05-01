موقع جزائري: الجزائر ترفض استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي

ذكر موقع ”الجزائر تايمز“ استنادا إلى مصادره الخاصة الجمعة ، أن الجزائر رفضت الاستجابة لطلب إسبانيا وإعادة زعيم جبهة بوليساريو إلى أراضيها بعد تحسن حالته الصحية.

ووصف الموقع إرسال ”غالي“ للعلاج في إسبانيا بهوية مزورة، بـ“الخطة الناجحة للجنرالات “ للتخلص منه، وتوريط إسبانيا سياسيا مع المغرب.

كما أشار الموقع إلى حصوله على تسريب يفيد أن الحكومة الإسبانية طلبت ”عن طريق سفيرها في الجزائر بإرسال طائرة لإعادته إلى مستشفى عين النعجة بعد تحسن حالته حسب تقرير المستشفى، والحقيقة أن خبراء في القانون الدولي نصحوا حكومة بيدرو سانشيز بالتخلص من ”بن بطوش“(الاسم المزور الذي دخل به غالي) لأن وضعيته القانونية في حال وفاته ستشكل مشكلة حقيقية للدولة الإسبانية.“

وأضاف ذات المصدر أن النظام الجزائري يستعد للتخلص من ”إبراهيم غالي“، وتعويضه بزعيم جديد مقرب من حاكم الجزائر الجديد ”شنقريحة“، بعدما أصبح زعيم الجبهة الانفصالية ”مطلوباً للعدالة الأوربية، ويعاني مرض السرطان القاتل“.

وكان من المفروض أن رحلة ابراهيم غالي إلى إسبانيا بقصد العلاج سرية، إلا أن ”جون افريك“ أذاع الخبر ، مما تسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب وجاره الأوروبي.