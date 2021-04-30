الجزائر.. من هو نور الدين هدار الذي "اعترف" بتهريب الأسلحة لحركة فرحات مهني؟

يسلط تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ الضوء على نور الدين هدار، هذا الرجل الذي ظهر فجأة على التلفزيون الجزائري يوم 26 أبريل / نيسان ”ليعترف“ بتهريب السلاح لصالح حركة انفصالية، وهي الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل.

ويقول التقرير إنّه ”في قرية الصوامع الصغيرة الواقعة على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا من مدينة تيزي وزو يعرف الجميع بعضهم البعض ويتم رصد الغرباء بسرعة حيث يكفي ذكر اسم نور الدين هدار لتفسح المجال للصمت وعدم الثقة التي تعبر عنها نظرات القرويين والإجابات المراوغة: ”آسف أنا لست من هنا“، ”لا لا أعرفه“.

ونشأت الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبايل في يونيو / كانون الثاني 2001 بعد الأحداث الدامية في المنطقة والتي خلفت 126 قتيلا ويرأس الحركة المغني والسياسي السابق فرحات مهني، وقد تحولت هذه الحركة من المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبايل إلى الاستقلال وكانت في مرمى نيران السلطات لعدة سنوات، بحسب التقرير.

وتشير ”جون أفريك“ إلى أنّه ”في 25 أبريل / نيسان أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا أشارت فيه إلى ”مؤامرة خطيرة تستهدف الجزائر أثارتها الحركة، وتؤكد الوزارة أن عملية نفذتها الأجهزة الأمنية نهاية مارس / آذار 2021 أتاحت ”تفكيك خلية من أنصار الحركة المتورطة في التخطيط لهجمات وأعمال إجرامية خلال المسيرات والتجمعات الشعبية في عدة مناطق بالدولة إضافة إلى ضبط أسلحة حربية ومتفجرات معدة لتنفيذ مخططاتها“.

وفي اليوم التالي في مقطع فيديو مدته 50 ثانية تم عرض نور الدين هدار على التلفزيون الجزائري على أنه ”ناشط سابق في الحركة“.

ويدعي الرجل أنه تلقى تعليمات من الحركة لتزويدها بالأسلحة، ويقول ”أنا أسعى وحيث أجد أسلحة أتفاوض، أشتري وأتقاضى عمولة من 5 إلى 10 ملايين سنتيم لي ولأصدقائي“ مضيفًا أن ”فرحات مهني، زعيم الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبايل، حصل على أموال من كل مكان وكان حتى وقت قريب لديه 186 مليون دينار“ (1.35 مليون دولار) وفق تعبيره.

ويتابع التقرير ”من السجن إلى التلفزيون، لم يمض سوى أسبوع قصير بين اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة ترويج المخدرات المروعة وحمل السلاح وظهوره على الشاشة الصغيرة كـ ”إرهابي وتاجر“.

وينقل التقرير عن عمر (تم تغيير اسمه) وهو مواطن من قرية الصوامع وعضو في الحركة يعيش في فرنسا منذ بضع سنوات يقول إنّه يشعر بالإهانة لأن علامة الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبايل عالقة به وتحيله إلى ”مجرم“ مضيفا أنّ هدار ”لم يكن أبدًا من الحركة في أي وقت من الأوقات في حياته ولو كان الأمر كذلك لكانت الأجهزة الأمنية التي تصوّر بشكل منهجي جميع أنشطتنا العامة، قد نشرت صورًا أو مقاطع فيديو له في مظاهرات لإثبات عضويته في حركتنا“ بحسب تعبيره.

ويتابع عمر ”الحقيقة أنه كان في السجن بتهمة الخطف والسطو والسرقة وتهريب المخدرات وهذه هي وظيفته دائمًا“ وقد سُجن هدار ما لا يقل عن ثلاث مرات في قضايا تتعلق بهذا النوع من الجرائم، وفي عام 2014 استفاد من العفو الرئاسي ودعم حملة الرئيس بوتفليقة في المنطقة“.

ويضيف التقرير ”بالنسبة لعمر هذه القضية برمتها عبارة عن مونتاج فظ وسيناريو معقد ضد حركتنا التي هي في الأساس سلمية وديمقراطية“ بحسب تعبير الناشط المؤيد لاستقلال المنطقة.

وينقل التقرير شهادة أحد جيرانه، كامل، الذي قال إنّ ”نور الدين هدار معروف بأنه جانح ومخبر للأجهزة الأمنية لكنه يهتم بصورته: دائمًا مهذب ودائمًا لطيف مع أهل القرية، وكان شقيقه عابد متورطًا في قطع الطرق قبله بفترة طويلة لكن نور الدين سرعان ما أصبح هو القائد، ينفذ سرقات وسطوا مسلحا وتهريب مخدرات، وكان شقيقهم الأكبر هو الوحيد الذي يعيش حياة سلمية وسوية“ وفق تعبيره.

ويضيف كامل الذي يروي قصة مظلمة عن علاقة زانية مع والد نور الدين أنه ”ليس من الجيد التعامل مع هذه العائلة“ وبحسب كامل فإن نور الدين وإخوته الذين رفضوا العلاقة خطفوا الشابة البالغة من العمر 30 عامًا قبل أن يموت والدهم متأثرًا بجراح أخت المرأة، بحسب روايته.

ويقول محمود، وهو مربي ماشية وأب لثلاثة أولاد “كان نور الدين يُجيد الحديث وقد واجه ابني مشاكل معه لأنه كان يواعد زوجته السابقة، وللانتقام منه ”باعه“ نور الدين لرجال الدرك الذين اعتقلوه بذرائع كاذبة“ بحسب تعبيره، مضيفا أنّ ”الجميع في القرية مرتاحون لمعرفة أنّه في السجن ولم يكن أحد يجهل نشاطه في مجال التهريب، وقد كان عملاؤه وشركاؤه يأتون من جميع أنحاء العالم للقيام بأعمال تجارية معه ، ”كما يقول.

ووفقًا لمحمود أيضًا ”لطالما لعب نور الدين لعبة مزدوجة فبعد بيع مخدرات أو سلاح لشخص ما وراء ظهره يذهب لإبلاغ الدرك بذلك“ مضيفا ”ما أدهشني حقًا هو سماعه يتحدث عن الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبايل والواقع أنه لا علاقة له بالحركة على الإطلاق.“