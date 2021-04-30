موقع أمريكي: إدارة بايدن لن تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء

أفاد موقع ”أكسيوس“ الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ نظيره المغربي ناصر بوريطة خلال محادثات هاتفية هي الأولى من نوعها جرت الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ”لا تنوي التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء“، وهو القرار الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاعتراف بمغربية الصحراء المتنازع عليها كان جزءًا من صفقة استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

ووفق الموقع الأمريكي، فقد تحدث مستشار بايدن للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، قبل حوالي عشرة أيام إلى وزير الخارجية المغربي؛ وأعطى الانطباع بأنه ”لن يكون هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن الصحراء الغربية“.

ولم يتطرق بيان وزارتي خارجيتي المغرب والولايات المتحدة إلى مسألة نزاع الصحراء.

ورحب البيان بـ“الخطوات التي اتخذها المغرب لتحسين العلاقات مع إسرائيل“، مشيراً إلى أن ”العلاقات المغربية- الإسرائيلية ستحقق منافع طويلة المدى لكلا البلدين“.

وناقش الوزيران ”سبل تكثيف التعاون في إفريقيا لتعزيز الازدهار الاقتصادي والاستقرار“.

وشدد بلينكن في هذا الصدد على ”الدور المحوري للمغرب في تعزيز الاستقرار في منطقة الساحل وليبيا“.

وأبرز وزير الخارجية الأمريكي، بهذه المناسبة، ”العلاقة الثنائية العريقة وذات المنفعة المتبادلة والقائمة على القيم والمصالح المشتركة في مجال السلم والأمن والازدهار الإقليمي“.

وكانت قناة ”إي 24 نيوز“ الإسرائيلية أكدت في تقرير سابق أن دوائر القرار في المغرب منزعجة من مخرجات جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول قضية الصحراء، وذلك بسبب ضبابية إدارة بايدن تجاه ملف الصحراء المثير للجدل.