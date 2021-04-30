تونس.. غضب بعد تلقي برلمانية من "النهضة" جرعة لقاح ضد كورونا عن طريق "المحاباة"

أثار تلقي برلمانية عن حركة النهضة الإسلامية جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا غضب التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لـ“محاباتها“، فيما هدد نائب بمقاضاتها.

وكشفت منظمة ”أنا يقظ“ (جمعية مدنية) أن ”البرلمانية أروى بن عباس تلقت جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 بعد وساطة مديرة الصحة في محافظة منوبة، التي تمت إقالتها مؤخرا“.

وبحسب المنظمة، فإن ”علاقة صداقة بين البرلمانية المنتمية إلى حركة النهضة والمسؤولة المقالة من وزارة الصحة، كانت وراء تمكين أروى بن عبّاس من اللقاح دون المرور بالمنظومة التي تم إعدادها للغرض“.

وأكدت المديرة الجهوية للصحة التي تمت إقالتها نبيلة قدور، في تصريحات لإذاعة ”شمس اف ام“ المحليّة، إعطاء اللقاح للبرلمانية على ”وجه الخطأ“، مع 19 شخصا آخر؛ بسبب تعطل المنظومة الإلكترونية يوم التلقيح.

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إلى ذلك، لوح البرلماني ياسين العياري بمقاضاة أروى بن عباس، وشخصيات أخرى تلقت اللقاح دون احترام أولوية الفئات المحددة في ذلك، ودون التسجيل في المنظومة الإلكترونية المخصصة.

وكتب العياري في منشور له عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”سنضيف اسمك لقائمة الشخصيات التي نعد لمقاضاتها، من بين الذين سرقوا حقوق غيرهم في الحياة“.

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بدوره، استهجن الناشط شوقي بن سالم عدم احترام نائب شعب للقانون، والتورط في الفساد.

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ولاحظ المحامي ياسين عزارة وجود مفارقة ”تكمن في أن البرلمانية التي تلقت اللقاح عبر المحاباة والمحسوبية، هي عضو في اللجنة البرلمانية المكلفة بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد“.

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وأصدر مكتب الإعلام والاتصال التابع لحركة النهضة بيانا تفاعل فيه مع ردود الفعل المختلفة، التي أعقبت الإعلان عن تمتع عضو مجلس نواب الشعب المنتمية للحركة أروى بن عباس بتلقيح ضد وباء كورونا بطريقة فيها تجاوز للتراتيب الجاري العمل بها.

وعبرت ”النهضة“ عن رفضها لكل تجاوز مهما كان طرفه، ودعت أروى بن عباس للاعتذار رغم أنها تتفهم الأسباب الصحية التي دفعتها لهذا السلوك، حسب ما جاء في البيان.