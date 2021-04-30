المغرب.. لقاء غير مسبوق مع جماعة ضغط قوية بأمريكا وسط "موقف ضبابي" إزاء ملف الصحراء

أعلنت اللجنة الأمريكية للشؤون العامة الإسرائيلية (آيباك)، إجراء مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بخصوص ملف الصحراء.

والمباحثات المقررة في الـ6 من أيار/ مايو المقبل، تحمل الكثير من الدلالات، حيث أنها تأتي وسط حالة من ”عدم الرضا“ في المغرب إزاء ”ضبابية“ موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه ملف الصحراء الغربية.

و“آيباك“ هي جماعة ضغط قوية في أمريكا وتتمتع بنفوذ سياسي كبير.

وأعلنت ”إيباك“ أنه ”سيتم لأول مرة، إجراء حوار عن بعد مع وزير الخارجية المغربي، في الـ6 من أيار/ مايو المقبل، والذي من المرتقب أن يناقش الاتفاق الموقع بين المغرب وإسرائيل؛ والذي تُوّج باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب وإصدار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يعترف بموجبه بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها“.

وفي هذا الصدد، أفادت قناة ”إي 24 نيوز“ الإسرائيلية، بأن اللقاء المرتقب ”يأتي بعد تسجيل عدم رضا دوائر القرار في المملكة المغربية إزاء مخرجات جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول قضية الصحراء، وفي فترة ضبابية تعيق استنتاج موقف واضح من إدارة بايدن تجاه ملف الصحراء المثير للجدل“.

من جانبه، قال موقع ”هسبريس“ المغربي، يوم الخميس، إن ”هذا اللقاء يتزامن مع بروز تساؤلات عديدة حول خلفيات صمت إدارة بايدن عن قرار اعتراف واشنطن في عهد ترامب بمغربية الصحراء، إذ إن التعليق الوحيد الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان دبلوماسيا واقتصر على أن بلاده تدعم المفاوضات السياسية، وحث الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تعيين مبعوث أممي جديد بالمنطقة“.

ووفق ”هسبريس“، يمكن أن ”تلعب آيباك دورا مهما في الدفاع عن مغربية الصحراء؛ بالنظر إلى تأثيرها على مراكز صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية“.

وسبق لجماعة الضغط ”آيباك“ أن وقفت بقوة إلى جانب المغرب ضد المقترح الأمريكي الذي حاول سنة 2013 توسيع صلاحيات بعثة ”المينورسو“ بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.