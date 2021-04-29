الدبيبة: منعت من دخول مطار سرت.. وهناك من يسعى لإشعال حرب داخلية (فيديو)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إنه لم يستطع الدخول إلى مطار سرت؛ بسبب المرتزقة، محذرا من وجود من يسعى لإشعال حرب داخلية.

وأضاف الدبيبة، في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن وحدة ليبيا وسيادتها لا تتحقق إلا بخروج المرتزقة الأجانب، مستنكرا عدم تمكنه من دخول المطار، رغم أنه“ ليبي والمطار موجود على أرض ليبية“، حسب تعبيره.

وأشار الدبيبة إلى أنه ”لا يمكن لأي أحد أن يمنعه من النزول في أي مطار ليبي، وأنه رفض دعوة للتنقل عبر البر“، محذرا من نشوب حرب داخلية.

#الدبيبة: منعنا من دخول #سرت بسبب المرتزقة.. وهناك من يسعى لإشعال فتيل الحرب الداخلية في #ليبيا مرة أخرى pic.twitter.com/aVlXaISyul — إرم نيوز (@EremNews) April 29, 2021

يذكر أن أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) جددوا اليوم دعوتهم إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد في أسرع وقت، ودون مزيد من التأخير.

وقال الأعضاء، في بيان صادر عنهم في ختام محادثات بمدينة سرت وسط ليبيا: ”تدعو اللجنة الدول المعنية إلى إخراج مرتزقيها والمقاتلين الأجانب فورًا من الأراضي الليبية“.

وأكدت اللجنة تكثيف جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار، مضيفة: ”تم وضع حلول مناسبة لتذليل صعوبات فتح الطريق الساحلي سرت- مصراتة.. في حال لم يتم فتح الطريق ستتم تسمية المعرقلين والأسباب المؤدية إلى ذلك“.