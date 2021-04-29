الإفراج عن المعارض الجزائري كريم طابو مع وضعه تحت الرقابة القضائية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أمر القضاء الجزائري، يوم الخميس، بالإفراج عن المعارض كريم طابو، الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديموقراطية، مع وضعه تحت الرقابة القضائية، بعد نحو 24 ساعة من توقيفه إثر شكوى قدمها رئيس مجلس حقوق الإنسان، وفق ما أفادت منظمة حقوقية.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن ”قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس (بالعاصمة) أمر بالإفراج عن كريم طابو ووضعه تحت الرقابة القضائية“.

وأوضحت المنظمة أن القاضي وجه لطابو 8 تهم، هي: ”التحريض على التجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية“.

ووجهت نفس التهم للناشط والمعتقل السابق سليمان حميطوش، الذي أمر قاضي التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية أيضًا حتى تحديد تاريخ للمحاكمة.

وكان طابو، البالغ من العمر 47 عامًا، أوقف تحت النظر مساء أمس الأربعاء، بعد استدعائه إلى مركز الشرطة للرد على شكوى رفعها ضده بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية.

ورفع لزهاري الشكوى بتهمة ”الإهانة والسب والشتم“ ضد طابو، الذي قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبدالنور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان في الجزائر يوم الإثنين في مقبرة في العاصمة.

وكريم طابو، الذي سُجن من شهر أيلول/سبتمبر من عام 2019، إلى شهر تموز/يوليو لعام 2020، هو من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.

وتأتي القضية الجديدة لطابو وحميطوش، في ظل مناخ من القمع المتزايد ضد النشطاء والمعارضين السياسيين والصحفيين في فترة تسبق الانتخابات التشريعية.

ويوم الثلاثاء الماضي، منعت الشرطة الطلبة من التظاهر كما يفعلون كل أسبوع في الجزائر العاصمة لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك أواخر شهر شباط/فبراير الماضي.

ولجأت الشرطة إلى اعتقال العشرات ومداهمة عدة مقار بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تقدم المساعدة لسجناء الرأي، وأطلق على إثره سراح جميع المعتقلين تقريبًا.

لكن الناشط المعروف قدور شويشة، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في وهران وزوجته الصحفية والناشطة جميلة لوكيل اعتقلا الأربعاء لدى مغادرتهما المحكمة بعد تأجيل محاكمتهما في الاستئناف بقضية تعود إلى عام 2020.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إنه أفرج عنهما مساء الأربعاء، ولكن سيتعين عليهما الذهاب الخميس إلى مركز شرطة وهران، شمال غرب البلاد.

وعلم لدى المقربين منهما أن قوات الأمن فتشت منزلهما وصادرت أجهزة الحاسوب والهواتف.

تعرض كذلك للتفتيش يوم الأربعاء، في البلدة القريبة من العاصمة منزل الناشط الآخر المعتقل هشام خياط الشريك المؤسس لمبادرة نداء 22، وهي مبادرة مستقلة للحوار، وصودر حاسوبه.

ولدى عرضه أمام قاضي التحقيق الخميس، أمر بوضعه تحت الرقابة القضائية هو أيضًا.

وعبرت الرابطة في بيان الأربعاء، عن قلقها من ”تصعيد القمع الذي يستهدف جميع أصوات المعارضة والحراك“، وحثت الحكومة على ”الوقف الفوري للمضايقات والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين من الحراك والمجتمع السياسي والمدني والصحفيين“.

وتفيد الجمعيات الجزائرية التي توفر الدعم لسجناء الرأي أنه يوجد حاليًا نحو 65 شخصًا خلف القضبان يُحاكمون في قضايا على صلة بالحراك أو بالحريات الفردية.

وانطلق الحراك في شهر شباط/فبراير لعام 2019، على خلفية رفض ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة والدعوة إلى تغيير جذري في النظام السياسي القائم منذ الاستقلال في عام 1962.