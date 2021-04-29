القضاء التونسي يقرر الإفراج عن الإعلامي سامي الفهري بكفالة مالية

قرر القضاء التونسي الإفراج المشروط عن الإعلامي ورجل الأعمال سامي الفهري، المودع بالسجن على خلفية قضايا فساد واستغلال نفوذ والكسب غير المشروع.

وأكد مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني، في تصريحات لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، اليوم الخميس أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس وافقت على مطلب الإفراج المقدم في حق سامي الفهري مقابل كفالة مالية قدرها 4 ملايين دينار (حوالي 1,5 مليون دولار)، وتأجيل النظر في قضية عقود الإشهار المبرمة بين شركة ”كاكتوس للإنتاج“ المملوكة للفهري ومؤسسة التلفزيون التونسي إلى 6 مايو/ أيار القادم.

وجاء قرار الموافقة على الإفراج عن الفهري بكفالة مالية في أولى جلسات القضية التي تنظر فيها دائرة الاستئناف بمحكمة تونس، بعد أسابيع من إيداع الفهري السجن مجددا بناء على حكم قضائي استعجالي بسجنه لمدة ثماني سنوات، والإشاعات التي طفت آنذاك عن هروبه من تونس، قبل أن يعلن الفهري أنه على ذمة القضاء التونسي استكمال النظر في القضية.

وقال الفهري خلال الجلسة اليوم، إنّه قرر تسليم نفسه قبل موعد محاكمته استئنافيا وأكد أنه سعى إلى إبرام صلح مع مؤسسة التلفزيون التونسي مرارا لكن المفاوضات تعطلت وفق تعبيره.

وكان فريق الدفاع عن سامي الفهري وهو مالك قناة ”الحوار التونسي“ التلفزيونية الخاصة تقدم في حقه بمطلب للإفراج عنه لدى الدائرة الجنائية الاستئنافية المتعهدة بملف قضية عقود الإشهار بين التلفزة الوطنية وشركة ”كاكتوس للإنتاج“.