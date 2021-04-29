مع بقاء الميليشيات والمرتزقة.. ما احتمالات حدوث انتكاس في المسار السياسي الليبي؟ (فيديو إرم)

تشهد ليبيا حالة من التوتر والتجاذبات التي باتت تثير مخاوف من انتكاس المسار السياسي السلمي، رغم مرور شهر ونصف الشهر من تسلم الحكومة الجديدة مهامها وتوحيدها 80 % من مؤسسات الدولة وفق قولها.

ورغم النجاح الذي تحدثت عنه الحكومة، ورغم الحراك الدبلوماسي المكثف والعمل على إنجاح المرحلة الانتقالية لا يزال الوضع الميداني هشّا مع استمرار وجود الميليشيات والمرتزقة وتواصل عمليات الاغتيال من حين إلى آخر إضافة إلى تعثر خطوات المصالحة، وآخر مظاهر ذلك تأجيل الزيارة التي كانت مقررة لرئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى الشرق الليبي، ما بات يلقي بظلاله على أداء الحكومة ويهدد مصيرها وفق متابعين للشأن الليبي.

واعتبرت رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية بدرة قعلول أنّ ”أسباب عودة التوتر كثيرة ومنها أنّ الحوار السياسي والمصالحة لم يتم بناؤها على قاعدة سليمة فقد كان من المفترض أنّ أول خطوة يتم تنفيذها بعد إعلان وقف إطلاق النار نزع سلاح الميليشيات والمرتزقة وإيقاف تدفق وفود المرتزقة عبر الطائرات التركية“، مضيفة أنّ ”البناء لم يكن على درجة سليمة وعلى وعي تام بالمشهد الليبي وخصوصيته“.

ورأت قعلول أنّه يجب على الحكومة الليبية التي تحظى بدعم سياسي دولي أن تبني حزاما سياسيا داخليا؛ لأنه ستكون لحالة التوتر الحالية تداعيات كبيرة جدا وقد تكون هناك مساومات، متسائلة ”كيف لهذه الحكومة أن تنزع السلاح وأن تدخل في عملية المصالحة وهي أساسية وهامة جدا، وما هي خريطة الطريق التي ستدخل بها؟“.

واعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي أنّ فهم أسباب التوترات الحالية يتطلب فهم السياقات الإقليمية التي تتنزل فيها الأزمة الليبية، موضحا أنّه قبل إنهاء حالة الحرب الأهلية في ليبيا كان هناك تدخل قوى خارجية ويبدو أن بعض القوى لم تقبل بما تم التوصل إليه من حوار.

وأكد الحاجي أنّ الأزمة الحالية تضع حكومة الدبيبة أمام صعوبات إضافية ولكنها صعوبات متوقعة ومنتظرة؛ لأن الحل في ليبيا ليس سهلا بل إن هناك صعوبات وعوائق يعلمها الجميع“.

واتفق متابعون للشأن الليبي على أنّ تداعيات الوضع الحالي لن تكون كارثية إلى درجة العودة إلى الاقتتال.

وقال المختص في الشأن الليبي البشير الجويني: إنّ ”حكومة الدبيبة حظيت بإجماع أممي وموافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة، ولذلك ستواصل عملها مهما كانت الهزات التي تتعرض لها“ مضيفا أنه ”من الصعب جدا أن يعود الاحتراب والتقاتل لكن كل شيء يبقى واردا في ظل عدم الاهتمام الدولي الكافي لإيقاف النزيف“ وفق تعبيره.

كما أكدت بدرة قعلول في السياق ذاته أن ”القوى الدولية والفاعلة لن تترك الوضع يعود إلى نقطة الصفر“ لكنها رجحت أن ”تحدث اضطرابات وربما تكون هناك تصفيات جسدية واغتيالات ومساومات بالملفات ولكن دون العودة إلى الحرب الأهلية“.

وذهب هشام الحاجي إلى اعتبار أن الانتكاسة تبقى فرضية واردة، ولكن يبقى الرهان على وعي النخبة السياسية والفكرية الليبية التي نجحت في توفير أرضية مهمة للانتقال، وأضاف ”أعتقد أن الليبيين بعد أن دفعوا غاليا ثمن التوتر والعنف يميلون اليوم إلى الحلول القائمة على الحوار“.