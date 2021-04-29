تونس.. دعوات للتحقيق بحصول وزراء "سرًا" على لقاح كورونا

أثار تلقي أعضاء الحكومة التونسية، ونواب البرلمان، لقاح كورونا ”سرًا“ جدلًا واسعًا، وسط دعوات للتحقيق بهذا الملف، خاصة أن التلقيح مخصّص حاليًا لكبار السن، والطاقم الطبي فقط.

وتحدث نواب، و سياسيون، وإعلاميون، عن التلقيح لأعضاء الحكومة ونواب البرلمان سرًا، وحرمان من يتمتعون بأولوية التلقيح، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، وهم مهددون بالموت بسبب جائحة كورونا.

وكشف نائب حزب التيار الديمقراطي في البرلمان، هشام العجبوني، عن وجود مساع وقرار يُطبخ في الكواليس لتلقيح نواب الشعب وإدراجهم على سلّم الأولويات.

وأضاف هشام العجبوني في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك:“كنائب شعب أرفض هذا القرار، وأدعو إلى احترام القرار الذي اتخذته اللجنة العلمية، ووزارة الصحة، بخصوص الأشخاص الذين يحضون بالأولوية في التلقيح، وهم آباؤنا وأمهاتنا المسنون، والذين لديهم أمراض مزمنة، والجيش الأبيض، وغيرهم..“

https://www.facebook.com/Expert1806/posts/10225815243709400

وجاء في تدوينة العجبوني:“يمكن أن أتفهم استثناء رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، بحكم رمزيتهما، ولإعطاء دفع لعملية التلقيح، ولكن لا أرى أي تبرير لاستثناء النواب، وأعضاء الحكومة، من احترام الأولويات التي حددتها اللجنة العلمية.“

وقال العجبوني:“يسجّلون كغيرهم في منظومة evax، ومن يستجيب لشروط التلقيح ستتم دعوته كبقية المواطنين.. نائب الشعب لا يتعرّض لنفس مخاطر المواطن الذي يركب حافلة عمومية أو المترو في وقت الذروة أو المواطن الذي يشتغل في سوق، وبالتالي لا أفضلية له عليهم“.

وقال النائب منجي الرحوي، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك إن“بين محاولة استحثاث التلقيح للنواب وتمييزهم، والتلقيح خلسة لأعضاء الحكومة، يُتركُ الشعب المسكين يواجه آفة الوباء لوحده“.

وأضاف الرحوي في تدوينته:“التمييز مرفوض، وأدعو النواب الشرفاء لعدم الانخراط، ومقاطعة هذه الجريمة“.

https://www.facebook.com/Mongi.Rahoui2k19/posts/1610658729122927

وذكر المستشار الإعلامي للاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك أن“عملية تلقيح أعضاء الحكومة وغيرهم سرًا فضيحة دولة باعتبار أنه تم التعسف على المنظومة، وعلى شعب كامل ينتظر التلقيح.. إنها قمة الأنانية، والانتهازية، واحتقار شعب بأسره.. شعب لم تعد لديه ثقة في أي منظومة تعتمد الوصولية والانتهازية“.

https://www.facebook.com/ghassen.ksibi.31/posts/10226600483697146

وأثار هذا الملف ضجة كبرى، ردَّ عليها مستشار رئيس الحكومة التونسي، مفدي المسدي، بالقول إنه تم الانطلاق في التلقيح لمستشاري رئيس الحكومة هشام المشيشي، وعدد من أعضاء الحكومة والمديرين العامين للمؤسسات العمومية في إطار إستراتيجية وزارة الصحة التي تنص على أن يكون المسؤولون الذين ترتبط وظائفهم بسير الدولة ضمن أولوية التلقيح.

وأضاف المسدي في تصريح إعلامي:“سيتم قريبًا التلقيح لبقية أعضاء الحكومة.. هذا ليس سرًا، وتم الأمر علانية مثل تلقي رئيس الحكومة هشام المشيشي للتلقيح“.

ونفى مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام ماهر مذيوب، ما تم تداوله حول تلقيح نواب البرلمان سرًا، مضيفًا أن البرلمان لم يتلق أي شيء بشكل رسمي يخص تلقيح النواب.

وأضاف مذيوب في تصريح إعلامي:“يبدو أن بعض الزملاء لا يتابعون أشغال المجلس، لأن وزير الصحة في جلسة عامة، الأسبوع الماضي، أعلن أنه سيتم تلقيح جميع إطارات الدولة، ومنهم أعضاء مجلس النواب، أي ليس أعضاء المجلس طلبوا ذلك“.