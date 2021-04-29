بعد أشهر على إطلاق سراحه.. توقيف المعارض الجزائري كريم طابو

أوقفت السلطات الجزائرية المعارض المعروف في الحراك كريم طابو، في الجزائر العاصمة؛ بناء على شكوى قدمها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحسب ما أفاد محاميه علي فلاح بن علي.

وأوضح المحامي أن طابو (47 عاما) سيمثل أمام النيابة العامة، بعد استدعائه إلى مركز الشرطة، الأربعاء؛ للرد على شكوى رفعها ضده بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ورفع لزهاري الشكوى ضد طابو؛ بتهمة ”الإهانة والسب والشتم“، وقال إن المعارض الجزائري تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبدالنور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان في الجزائر، يوم الإثنين الماضي.

يُشار إلى أنّ كريم طابو، الذي سُجن من أيلول/سبتمبر 2019 إلى تموز/يوليو 2020، هو من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام، منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أنّ الشرطة الجزائرية منعت، الثلاثاء، الطلاب من التظاهر كما يفعلون كل أسبوع في الجزائر العاصمة، لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك، أواخر شباط/فبراير الماضي، ولجأت الشرطة إلى اعتقال العشرات ومداهمة عدة مقار، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي تقدم المساعدة لسجناء الرأي.