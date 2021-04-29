تونس.. تعنيف رجال الشرطة لمفطرين في رمضان يثير غضبا واسعا

أثار تشهير رجال شرطة في تونس، بمفطرين في شهر رمضان، والاعتداء عليهم، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوات للتحقيق في الحادثة لحماية الحريات في البلاد.

وأكدت تقارير محلية، أنّ رجال الشرطة اقتحموا مقهى في محافظة صفاقس كان مفتوحا بصفة قانونية في نهار رمضان، وأخرجوا الزبائن من المحلّ، وتثبتوا من هوياتهم أمام المارة.

وبحسب المصدر نفسه، فقد اعتدى رجال الشرطة على صاحب المقهى، عندما حاول تذكيرهم بأحكام القوانين المعمول بها، والتي تجيز له فتح المقهى في نهار رمضان، شرط الحصول على ترخيص مسبق، ووضع ستائر على واجهة المقهى.

وحيال ذلك، دعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (جمعية حقوقية) إلى التحقيق في الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد رجال الشرطة الذين مارسوا الاعتداء.

وأضافت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، في بيان لها، أن الدستور التونسي يكفل حماية حرية المعتقد ويحمي الحرمة الجسدية للمواطنين، داعية المجتمع المدني والقوى التقدمية في البلاد إلى التجنّد لحماية الحريات.

واعتبر الوزير السابق فوزي عبدالرحمن، أن هذه الحادثة تؤكد وجود ما قال إنهم ”متطرفون مغلفون بلباس الأمن فوق قانون البلاد و دستورها“، حسب تعبيره.

https://www.facebook.com/faouzi.benabderrahman/posts/10225837622507258

وتساءل فوزي عبدالرحمن في منشور له بحسابه في موقع ”فيسبوك“، عن أسباب غياب مواقف رسمية لرئيس الدولة قيس سعيّد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، حيال حادثة وصفها بـ“الخطيرة“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221228006903076&id=1033341778

واستهجن الإعلامي هيثم المكي، هذه الحادثة، واعتبر في منشور له بحسابه في “فيسبوك“، أنه ”من غير المعقول وجود جهاز شرطة دينية في دولة مدنية“.

https://www.facebook.com/sihem.amar1/posts/10218991881844716

وتساءلت الصحفية سهام عمّار في منشور ساخر، عن دور رجل الشرطة في تونس، وكتبت: ”هل جهاز الأمن في محافظة صفاقس تابع للجمهورية أم يتبع لإمارة سلفية،،إن الزي الأمني لا يسمح لكم بإقامة شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر“.

https://www.facebook.com/ayda.benchaabane/posts/3910467425696329

واستنكرت الناشطة عائدة بن شعبان، عدم محاسبة رجال الشرطة، بخصوص سلوكهم المتطرّف في إنفاذ القانون، وكتبت في منشور لها في موقع “فيسبوك“: ”للأسف لقد أصبح الإرهاب عقيدة في تونس، مقابل ذلك يكشف مسلسل الاختيار معنى الدولة، وعقيدة مؤسسات الأمن في دحر الإرهاب والإخوان“.

https://www.facebook.com/radhouan.haaji.3/posts/192109032746688

واعتبر الناشط رضوان الحاجي في منشور له بحسابه في موقع ”فيسبوك“، أنّ هذه الحادثة تكشف أنّ أفكار ”التنظيمات الإخوانية“ قد امتدت في المجتمع التونسي، وتابع: ”كل الخشية أن نستفيق يوما على حقيقة أن عقيدة اصطفاف الجيش مع الشعب أصبحت من الماضي، وأن جزءا مهما من جيشنا وأمننا قد اختار الاصطفاف في صف المتأسلمين“، وفق تعبيره.