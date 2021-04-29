مجلس الأمن يناقش ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

يعتزم مجلس الأمن مناقشة الأوضاع في ليبيا، وخصوصا ملف المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأوضح مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، طاهر السني، أن مجلس الأمن سيعقد اليوم الخميس اجتماعا مغلقا غير رسمي، لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال السني في تغريدة له على موقع تويتر: إنه ”متابعة للتنسيق مع المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن، سيعقد وبمشاركة ليبيا اجتماع مغلق غير رسمي لأعضاء المجلس لمناقشة آخر الأوضاع في ليبيا“.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش بالأخص ملف المرتزقة وسبل مواجهة هذا التحدي، وتأثيره على دول الجوار والساحل الأفريقي كما يحدث هذه الأيام“، ولفت إلى أن ”المبعوث الأممي سيقدم إحاطة بالخصوص“.

يذكر أن مسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، أصبحت تشهد تفاعلا في المشهد الليبي منذ أسابيع، حيث صرحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، أن الحكومة الليبية أبلغت تركيا بضرورة تحديد سقف زمني لانسحاب قواتها من ليبيا، وأثارت هذه التصريحات شخصيات وتيارات عدة في غرب البلاد، منها رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، الذي اعتبر في تصريحات له، أن ”الاتفاقيات مع تركيا، ليس من اختصاص الحكومة للبت فيها“.