المغرب يحقق في فيديو لعنصر أمن وهو يعتدي بعنف على مواطن

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أنها باشرت تحقيقا حول مقطع فيديو مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، ويظهر فيه رجل أمن وهو يعتدي بالضرب على أحد المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان إن ”المقطع المصور جاء مقرونا بتعليقات تشير إلى كون هذه الأفعال مرتكبة من قبل أحد أفراد القوات المساعدة بمدينة الفنيدق (شمال المغرب).“

وأضاف أنه على ضوء التحقيق ”سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من تثبت ضلوعه في تجاوزات أو إخلالات“.

والقوات المساعدة هي جهاز أمني في المغرب، يخضع أفرادها لنظام عسكري لكنهم تابعون لوزارة الداخلية، يتولون مجموعة من مهام الحراسة في الإدارات العمومية وعلى الحدود وغيرها، كما يتم استدعاؤهم لمساعدة باقي أجهزة الأمن عند الحاجة، كالجيش والشرطة والدرك.

وأثار مقطع الفيديو غضبا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، فيما طالب ناشطون بمعاقبة المعتدي.

وتساءل بعض الناشطين حول إن كان لهذه الواقعة علاقة بالواقعة غير الاعتيادية التي شهدتها مدينة الفنيدق مؤخرا، والمتمثلة في الهجرة الجماعية سباحة لشبان نحو مدينة ”سبتة“ التابعة لإسبانيا، خصوصا أن الفيديو مصور بالقرب من البحر.