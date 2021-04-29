قبيلة ليبية تهدد بإغلاق حقول نفطية احتجاجا على "تهميشها"

هددت قبيلة ليبية، يوم الأربعاء، بإغلاق حقول نفطية احتجاجا على ”تهميش“ حكومة الوحدة الوطنية لها.

وقال عدد من أبناء قبيلة ”زوية“ في بيان تلوه في مدينة بنغازي، إنه ”رغم ما قدمته القبيلة من جهاد في الماضي والحاضر، وكان أبناؤها الحصن الحصين في الجنوب، ها نحن نشاهد تهميش القبيلة سياسيا من قبل حكومة اللاوحدة الوطنية، بل حكومة المحاصصة“، على حد تعبيرها.

وأضاف البيان الصادر باسم شباب قبيلة زوية في بنغازي: ”وفي الوقت الذي كنا فيه ننتظر أن نرى حكومة مصغرة، تنتقل بليبيا من الوضع المزري وتجهز للانتخابات والوصول إلى مرحلة ثابتة لا انتقالية، نتفاجأ بكم التكليفات والعدد الكبير للوزارات على شكل ترضيات لأطراف بعينها، وبشكل غير مفهوم وبما يوحي بأن الفترة ستطول جدا خاصة مع الرفض الكبير للميزانية“.

وتابع البيان: فإننا كأبناء قبيلة تقبع تحت أرجلها موارد البلاد، من نفط وماء، لم تنل حقها في التمثيل العادل في حكومة المحاصصة، ولا بوادر لتنمية مناطقها المهمشة، وبالرغم من وجودنا بالقرب من منابع ومواقع وشركات بترولية، تذهب التعيينات إلى أبناء مدن بعيدة جغرافيا“.

وأردف: ومع تزايد أصوات شبابنا المطالب بإغلاق خط النهر الصناعي وكذلك الحقول النفطية، فإننا ندعم هذا القرار في حال استمرار تهميشنا من قبل حكومة المحاصصة“.

وختم البيان بالتأكيد على ”التمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها في شهر ديسمبر المقبل، ورفضهم لأي تمديد لها“.

ويأتي هذا البيان بعد تنظيم وقفة احتجاجية في مدينة سبها، الثلاثاء ”ضد الوعود الوهمية من قبل رئيس الحكومة ”عبدالحميد الدبيبة“ لأهالي المدينة والجنوب وضد التدخل التركي“.