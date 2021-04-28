دعم أمريكي للانتخابات المقبلة في ليبيا ورحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب

نقل حساب السفارة الأمريكية في ليبيا عن السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال براين أغلير، تأكيدهما دعم الولايات المتحدة للانتخابات المقبلة في ليبيا، ورحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب.

وقال حساب السفارة إن ذلك جاء خلال اجتماع السفير، والقائم بالأعمال، مع المبعوث الخاص لفرنسا إلى ليبيا بول سولير.

خلال إجتماع مع المبعوث الخاص لفرنسا إلى ليبيا، بول سولير، أكد السفير ريتشارد نورلاند و القائم بالأعمال براين أغلير دعم الولايات المتحدة للانتخابات القادمة في #ليبيا و رحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب. https://t.co/9YoGiVBxqc — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) April 28, 2021

من جهتها، شددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش على ضرورة سحب تلك القوات في إطار واضح وجداول زمنية واضحة، لافتة إلى الحاجة لبرنامج شامل لنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج للبلاد، بغية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

وبحسب بيان أممي، اتفق المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، ووزيرة الخارجية المنقوش، على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا، من خلال تيسير الدعم الإنساني للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين وإعادتهم الطوعية إلى أوطانهم، وإعادة توطينهم، ومن خلال إنشاء صناديق وبرامج وكالات الأمم المتحدة لضمان تقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب الليبي على نحو أفضل.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش قد وصل إلى ليبيا، الإثنين 26 نيسان/ أبريل، للقاء أطراف ومسؤولين ليبيين بهدف الدفع لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وعبر كوبيش، في وقت سابق، الأربعاء، عن استيائه من التأخير في فتح الطريق الساحلي، وحث على الإسراع في إزالة كافة المعوقات بالخصوص.

وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها كوبيتش مع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والقضايا الأمنية الملحة، وفق بيان للبعثة الأممية.

ونقل البيان تأكيد الطرفين“أن سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية يجب أن يبدأ دون مزيد من التأخير كإجراء حاسم لاستقرار ليبيا وضمان أمنها ووحدتها ومن أجل استقرار وأمن المنطقة بأسرها“.

وشدد الطرفان على“ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد في طريقها نحو الانتخابات الوطنية، في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وأثناء الانتخابات“.

وناقش الطرفان“اعتماد مجلس الأمن لتفويض مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة وإرسالهم والخطوات اللازمة لوضع خطة وطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني“، وفق البيان.