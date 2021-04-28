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محتجون في القيروان التونسية يستقبلون المشيشي بشعار "ارحل" (فيديو)
تاريخ النشر: 28 أبريل 2021 22:01 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 22:55 GMT

محتجون في القيروان التونسية يستقبلون المشيشي بشعار "ارحل" (فيديو)

استقبل عدد من سكّان محافظة القيروان التونسية، يوم الأربعاء، رئيس الحكومة هشام المشيشي برفع شعار Dégage (ارحل) في وجهه، مستنكرين ما اعتبروه تقصير الحكومة في ملف

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المصدر: يحيى مروان - إرم نيوز

استقبل عدد من سكّان محافظة القيروان التونسية، يوم الأربعاء، رئيس الحكومة هشام المشيشي برفع شعار Dégage (ارحل) في وجهه، مستنكرين ما اعتبروه تقصير الحكومة في ملف التنمية بالمحافظة التي تُصنّف من أفقر المحافظات التونسية.

وحاول عدد من سكّان محافظة القيروان طرد رئيس الحكومة هشام المشيشي، قبل أن تتدخّل عناصر الأمن وتمنعهم من الوصول إليه والالتحام بالوفد الحكومي.

ورفع المحتجون على زيارة المشيشي للمحافظة شعارات تطالب الحكومة بإعطاء الجهة حقها في التنمية والتشغيل والثروة التونسية.

وأثار برنامج زيارة المشيشي إلى محافظة القيروان جدلا واسعا وموجة استنكار؛ لعدم تضمن برنامج الزيارة إجراءات لها علاقة بما تعانيه المحافظة من جائحة كورونا، وارتفاع نسبة الفقر وتفاقم ظاهرة الانتحار.

 

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