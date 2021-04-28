المجلس الأعلى للقضاء الليبي يلغي قرارات لحكومة الوفاق‎

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة الليبية طرابلس ”فتوى“ قانونية بخصوص الآثار القانونية المترتبة على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ملغيا القرارات التي اتخذتها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج خلال الفترة ما بين تسمية ومنح الثقة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال محمود الكيش، وكيل إدارة القانون في المجلس الأعلى للقضاء، في بيان يوم الأربعاء، إن ”هذه الفتوى القانونية تجعل جميع قرارات السراج خلال تلك الفترة كأن لم تكن“.

ودعت إدارة القانون في المجلس الأعلى للقضاء إلى مراجعة كل القرارات التي صدرت عن المجلس الرئاسي السابق قبل منح الثقة، وهي الفترة التي استغلها وزراء السراج لإصدار قرارات إيفاد وتعيينات، وإبرام اتفاقيات.