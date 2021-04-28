بعد قتل شاب تونسي شرطية فرنسية.. 36 منظمة تحمّل "النهضة"مسؤولية الخطاب التحريضي

نددت 36 منظمة تونسية، يوم الأربعاء، في بيان مشترك، بالعملية التي راحت ضحيتها شرطية في مدينة رومبويه الفرنسية، وتورط فيها تونسي، وحمّلت المنظمات بعض الأحزاب مثل: حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، المسؤولية، واتهمتها باعتماد خطابات تحريضية.

وجاء في بيان المنظمات أن“حركة النهضة، والتنظيمات الموالية لها منذ العام 2011، إضافة إلى ائتلاف الكرامة، تعتمد خطابا يحرّض على الكراهية، والفتنة، والعنف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام، خاصة تلك الخارجة عن القانون“.

وأشار البيان إلى أن“عمليات التحقيق الأولية تفيد أن هذه الجريمة تدخل ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية، التي تقترفها حركات سياسية متطرفة تسمي نفسها (إسلامية)، وتُوكل تنفيذها أحيانًا لعناصر ذات مُستوى ثقافي هزيل وقعت فريسة سهلة للخطابات الدعوية والتحريضية الحاقدة و المضللة، التي ترعاها تلك التنظيمات“.

واعتبرت أن“الخطابات التحريضية وجدت في تونس فرصة سانحة جراء ما لاقته من الدعم أو التغاضي، من قِبل الأحزاب المشاركة في الحكم طيلة العشرية الأخيرة“.

وجددت المنظمات تنديدها بما وصفتها بـ“الأعمال الإجرامية“ التي تكون ضحاياها مواطنات و مواطنون أبرياء، كما عبّرت عن تضامنها الكلي مع عائلات الضحايا والشعب الفرنسي، وعن أسفها إزاء ما ينتج عن مثل هذه العمليات الإجرامية من تزايد حملات الكراهية والعنصرية تُجاه التونسيات والتونسيين، وكافة الأجانب المقيمين في فرنسا وباقي الدول الأوروبية.

وعبّرت عن أسفها“للصمت الطويل للسلطات الرسمية التنفيذية، والتشريعية“، معتبرة بيان الحكومة التونسية، على أهميته، يمثل تراجعًا عن المواقف المبدئية الحازمة ضد الإرهاب في الداخل والخارج والتي ميّزت السياسة التونسية طيلة العقود الماضية.

ومن بين المنظمات الموقّعة على البيان: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومركز تونس لحرية الصحافة، ومنظمة 23_10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وردّت حركة النهضة، ببيان صادر عنها، يوم الأربعاء، استغربت من خلاله إدراج اسمها في بيان الجمعيات، وأدانت حركة النهضة ما أسمته“كل الأطراف التي احترفت خطابات التضليل، وتزييف الحقائق، والاستثمار في المآسي المحلية والدولية لتصفيات حسابات أيديولوجية مع مكون سياسي وطني عجز ”بن علي“، وترسانته الإعلامية، عن إلصاق أمثال هذه التهم له”، وفق ما جاء في البيان.

وأعربت عن استيائها من“توقيع بعض المنظمات على هذا البيان، بينما مسؤوليتها الوطنية تدعوها إلى التحري، ودعم إعلام الجودة، والتصدي للأخبار الزائفة والمضللة“.