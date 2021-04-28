البرلمان المغربي: استقبال إسبانيا لزعيم "البوليساريو" لا يخدم روح الشراكة بين البلدين

عبّر البرلمان المغربي عن أسفه إزاء موقف إسبانيا القاضي باستضافة إبراهيم غالي، أمين عام جبهة ”البوليساريو“ والتي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“، المتهم من قِبل الرباط بـ“ارتكاب جرائم حرب خطيرة، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان“.

وقال محمد التويمي بنجلون نائب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، إن استقبال السلطات الإسبانية، لزعيم جبهة ”البوليساريو“ فوق التراب الإسباني، ”أمر غير مفهوم“، و“لا يخدم روح الشراكة العميقة والممتدة في الزمن بين البلدين“.

وأضاف بنجلون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن“زعيم البوليساريو متورط في ارتكاب جرائم حرب خطيرة، وانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني“.

وأشار المسؤول المغربي إلى أنه“آن الآوان، ليكون لمدريد موقف واضح بشأن ملف الصحراء“، معتبرا أنه“لم يعد هناك مجال للخطاب المبهم“.

وشدد على أن“الاعتراف بحقوق المغرب التاريخية والقانونية على أقاليمه الجنوبية، انطلاقًا من جدية مقترح الحكم الذاتي، كما أقرته الأمم المتحدة كحل عادل لملف الصحراء المغربية، أضحى بمثابة أرضية صلبة يمكن البناء عليها لتعزيز متانة العلاقات بين المملكة وحلفائها الرئيسين“.

وذكر أن“سيادة المملكة المغربية على صحرائها ضاربة في عمق التاريخ، وأن أرشيف الدبلوماسية الإسبانية مليء بالوثائق التي تثبت ذلك، قبل نشوب هذا النزاع المفتعل“. وفق تعبيره.

وأُدخل زعيم الجبهة التي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“، قبل أيام، إلى مستشفى بلدة لوغرونيو الإسبانية، بطريقة أثارت الكثير من الجدل، لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد، رغم متابعته سابقًا من قبل القضاء الإسباني بـ“جرائم ضد الإنسانية وعمليات اختطاف وتعذيب“.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس، يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي: ”نتفهم غضب المغرب، واستقبال إبراهيم غالي يغلب عليه الطابع الإنساني، ويشكل ضرورة في بعض الأحيان، لكن هذا لا يعني أننا نتدخل في عمل القضاء الإسباني“.

واستدعت وزارة الخارجية المغربية، يوم الجمعة، السفير الإسباني لديها لإبلاغه أسف وإحباط الرباط بشأن استضافة إسبانيا زعيم جبهة ”البوليساريو“ إبراهيم غالي.

وأكد بيان للوزارة، أنه قد تم استدعاء السفير الإسباني بالرباط، لإبلاغه بهذا الموقف وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته.