المشري: الاستفتاء على الدستور يضمن عدم بزوغ دكتاتور جديد في ليبيا

قال خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن الاستفتاء على الدستور يمنع ظهور الدكتاتورية في ليبيا مجددا.

وأشار المشري، في بيان له عقب لقاء السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، اليوم، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، إلى أهمية العلاقات التي تجمع الجانبين الليبي والإيطالي، لا سيما المتعلقة بالجانب الاقتصادي، مشيدا بدور إيطاليا في تنمية التعاون وتطويره على كافة الأصعدة، آملاً أن تكون إيطاليا صوتَ ليبيا في الاتحاد الأوروبي، وفق البيان.

وأضاف بيان المشري أن ”الاستفتاء على الدستور لما له من رمزية تضمن عدم بزوغ دكتاتور جديد في ليبيا“.

تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات كبيرة تتعلق بمسألة الاستفتاء على الدستور، خصوصا أن مسوَّدة الدستور الحالية لا تجد قبولا لدى الليبيين، فسكان برقة يتهمون واضعيها بأنها تميل للمركزية، ومغالبة إقليم طرابلس، كما تراها الأقليات في ليبيا من أمازيغ وتبو وطوارق بأنها تتجاهل وجودهم وثقافتهم.