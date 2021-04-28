تونس.. دعوات للتحقيق في مزاعم دخول قاتل الشرطية الفرنسية إلى البرلمان

تصاعدت الدعوات في تونس، إلى التحقيق في تصريحات أدلت بها برلمانية أكدت خلالها دخول قاتل الشرطية الفرنسية جمال قرشان مبنى البرلمان، وملاقاته كتلة ائتلاف الكرامة.

وقالت البرلمانية المنتمية إلى حزب حركة الشعب، ليلى الحداد، إن ”قاتل الشرطية الفرنسية كان في وقت سابق داخل مجلس النواب، بعد دعوته من قبل كتلة ائتلاف الكرامة، التي يساندها“.

من جهتها، طالبت الناشطة نزيهة رجيبة المعروفة بـ“أم زياد“، في منشور لها على ”فيسبوك“، بفتح تحقيق في تصريحات ليلى الحداد، واعتبرت أن ”العودة إلى كاميرا المراقبة، وسجل الدخول في البرلمان كفيل بكشف الحقيقة“.

واعتبرت رجيبة أن ”دخول إرهابي إلى مؤسسة دستورية يعد تهمة خطيرة تستوجب محاكمة كل من تورّط فيها“.

من جانبه، طالب النائب ياسين العياري، من رئاسة البرلمان، وإدارة الأمن الرئاسي تقديم توضيحات على خلفية تصريحات الحداد.

وأضاف العياري في منشور له على ”فيسبوك“ أن ”تأكيد دخول القرشان إلى مجلس النواب، يقتضي كشف قائمة النواب الذين استقبلوه للرأي العام“.

في المقابل، أفاد مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام، ماهر مذيوب، بأنه تم التثبت مع الأمن الرئاسي في البرلمان، ومن سجلّات زواره بخصوص ما تم تداوله من أخبار حول زيارة جمال قرشان، نافيا أن يكون قاتل الشرطية الفرنسية قد زار المجلس.

ويذكر أن المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أفاد بأن التونسي جمال قرشان البالغ من العمر 36 عاما الذي طعن شرطية في مركز الشرطة في ”رامبوييه“ قرب باريس الجمعة الماضي، متطرف بما ”لا يمكن التشكيك فيه“، وكان يعاني من ”اضطرابات في الشخصية“ .