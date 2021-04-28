الدبيبة يدعو للتعجيل بتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، إلى التعجيل بتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

و قال الدبيبة، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة الليبية، نجحت في توحيد أغلب المؤسسات، منوها إلى أنه لم يبق لليبيين إلا توحيد المؤسسة العسكرية.

و أضاف أن هذا الاستحقاق يجب تنفيذه في أسرع وقت وقبل الانتخابات، بهدف الوصول إلى انتخابات حقيقية وواقعية وفي أفضل أجواء ممكنة“، وفق قوله.

كما طالب الدييبة بنبذ الخلافات و التعالي على الجراح من أجل مصلحة البلاد، قائلا إن هناك من لم يستوعب إلى حد الآن أن أمام الليبيين فرصة تاريخية للعمل على جمع شتاتهم، وتأسيس دولة حقيقية“.

و شدد الدبيبة على أن ذلك لا يتحقق إلا بنبذ الخلاف والتسامي فوق الجراح والتصرف بحكمة وفق المصلحة العليا للوطن، وفق قوله.

و جاء ذلك، تعليقا على عدم عقد الاجتماع الثالث لمجلس الوزراء في مدينة بنغازي الإثنين.

و الإثنين، ألغى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاته، التي كانت مقررة في مدينة بنغازي، ”لدواعٍ أمنية“.