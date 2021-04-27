الجيش الليبي: مستعدون لتأمين أي اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية في بنغازي

أكدت القيادة العامة للجيش الليبي، الثلاثاء، استعدادها لتأمين أي اجتماع ترغب الحكومة المؤقتة في عقده في أي مكان في ليبيا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي.

ورفضت القيادة العامة للجيش الليبي وجود أي عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها الميليشيات والفوضى، وأنها لن تقبل أن تتواجد تلك العناصر في مناطق بها أجهزة أمنية مدربة وذات خبرة.

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جاء ذلك ضمن بيان نشره حساب اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، عبر ”فيسبوك“، حول اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الذي كان مزمعاً عقده في بنغازي، وما رافق إلغاءه من أحداث وتداعيات.

وأشار البيان إلى أن بعض الجهات المتطرفة كثفت من نشر الأخبار الكاذبة، التي تشير إلى عدم وجود أمن في مدينة بنغازي.

واتهم البيان تلك الجهات بعرقلة وجود حكومة موحدة في البلاد، مبينا أن القيادة العامة ليست لها علاقة بهذه الحكومة، كما أكد أن الحالة الأمنية التي تسود شرق البلاد ”ممتازة“، وأن تلك الشائعات يسوقها أعداء البلاد والساعون إلى تقسيمه.

وحذّرت القيادة في بيانها من استغلال أي ظرف أو موقف لتمرير ما أسمته بـ“الألاعيب“، من أجل زعزعة الاستقرار والأمن في المناطق التي تؤمنها القيادة العامة، مؤكدة أنها لن تفرط بتضحيات أبناء القوات المسلحة والشعب الليبي، وستقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن.