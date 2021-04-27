عقيلة صالح يتسلم كشفا بأسماء المرشحين للمناصب السيادية

تسلم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بمدينة القبة كشفا يتضمن أسماء المرشحين لشغل الوظائف السيادية ومنها المصرف المركزي ، وديوان المحاسبة ، والمفوضية العليا للانتخابات.

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، فإن عضو اللجنة المكلفة بفرز الأسماء المتقدمة للمناصب السيادية النائب عبد الهادي الصغير، صرح بأنه سيتم إحالة أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية الذين تم فرزهم من قبل اللجنة، وفقاً للشروط الواجب توفرها مرفقة بملفاتهم، من قبل رئاسة مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للدولة .

ووفق مصدر خاص مقرب من مجلس النواب فإن أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم لمنصب محافظ مصرف ليبيا ضمت 10 مرشحين ، وهم حمدي عبد الحميد احميده من مدينة البيضاء يحمل ماجستير في الإقتصاد ، وعلى منصور سعيد من مدينة اجدابيا، يحمل شهادة الدكتوراة في الاقتصاد، وعادل عبدالله الكيلاني من مدينة المرج يحمل مؤهل دكتوراة في الإقتصاد، و جمال الطيب عمر من بنغازي ولديه مؤهل ماجستير في المحاسبة، وامراجع محمد إبراهيم من مدينة المرج ولديه مؤهل ماجستير إدارة أعمال، وإدريس صالح حسين من مدينة البيضاء ولدية مؤهل ماجستير اقتصاد، وعبدالكريم عبد الحميد محمد من مدينة بنغازي ولديه مؤهل دكتوراة إدارة وتنظيم ، وإدريس محمد الأحيمر من مدينة بنغازي، يحمل مؤهل دكتوراة محاسبة، وأخيرا فرحات بن قدارة وتولى هذا المنصب سابقا في عهد نظام القذافي وفي بدايات المرحلة ما بعد القذافي ، وهو من مدينة بنغازي ، يحمل مؤهل ماجستير في الاقتصاد .

وبحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ، فإن منصب نائب المحافظ تقدم له 12 مرشحا ، أما منصب عضو مجلس إدارة في المصرف فتم فرز 40 مرشحا لهذا المنصب.

وأشار المصدر إلى أن أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بلغ 11 مرشحا، أما المرشحين كأعضاء للمفوضية فقد بلغ 47 مرشحا.

وأضاف المصدر بأن المرشحين لرئاسة ديوان المحاسبة، بلغ 12 مرشحا كما بلغ عدد الذين ترشحوا لمنصب وكيل ديوان المحاسبة 11 مرشحا.