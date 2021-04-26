المنفي يترأس إجتماع لجنة 5+5 لبحث فتح الطريق الساحلي

أعلنت لجنة 5+5 العسكرية الليبية الإثنين، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سيحضر الجلسة التي جرى تأجيلها لليوم الثلاثاء في مدينة سرت.

ونقل موقع ليبيا 24 الليبي عن مصدر مقرب من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أنه تم تأجيل اجتماع اللجنة في سرت الذي كان مقرراً الإثنين بانتظار وصول المنفي إلى المدينة.

و أعلن مدير التوجيه المعنوى بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب في تصريحات صحفية أن اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 ستبحث فتح الطريق الساحلي وإجلاء القوات الاجنبية والمرتزقة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.

ويحضر المنفي الجلسة بصفته القائد الأعلى للجيش، وسط توقعات بحلحلة الموقف من القضايا المطروحة.