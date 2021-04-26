تونس.. تعذيب سجين يشعل غضبا واسعا وتلويح بمساءلة وزيرة العدل

أثارت حادثة تعرّض مواطن تونسي إلى التعذيب في أحد السجون غضبا واسعا، وسط تلويح برلماني بمساءلة وزيرة العدل.

وبحسب تقارير محليّة، فإن مواطنا تونسيا، يدعى إلياس العبيدي، قضى عقوبة بالسجن مدتّها 6 أشهر، تعرّض خلالها إلى التنكيل بسجن المرناقية في العاصمة تونس، وتم تجريده من ثيابه، والاعتداء عليه بالضرب حدّ تعرّضه إلى الإغماء.

وأكّدت محاضر التحقيق أن السجين إلياس العبيدي يعاني من إعاقة ذهنية، وتمت تبرئته من الجرائم الجزائية المنسوبة إليه، والحكم لصالحه بالإيواء في مستشفى الأمراض النفسية، في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن ذلك لم يمنع تعذيبه، والحيلولة دون دخوله المستشفى بداعي عدم وجود أماكن شاغرة.

وأعلن عضو جمعية المحامين الشبّان التونسيين بشير القطيطي دخول مجموعة من المحامين في إضراب مفتوح بمكتب المحامين داخل السجن المدني بالمرناقية في العاصمة تونس.

وأكد القطيطي عبر موقع ”فيسبوك“ تعرّض المواطن إلياس العبيدي إلى الاحتجاز غير القانوني، والاعتداء عليه بالعنف الشديد داخل السجن، رغم صدور حكم قضائي بحقه يقضي بإيوائه وجوبا في مستشفى الأمراض العقلية.

وأضاف القطيطي أن سجن المرناقية يضم 24 نزيلا، تم اتخاذ قرار بإيوائهم وجوبيا في المستشفيات، لكنّ المؤسسة السجنية لم تنفذ تلك القرارات.

من جهته، وجّه البرلماني المنتمي إلى حزب التيار الديمقراطي لسعد الحجلاوي سؤالا إلى وزيرة العدل حسناء بن سليمان، بخصوص تعرّض مواطن تونسي إلى شتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة بالسجن.

كما طالب البرلماني وزارة العدل بتوضيح وقائع الحادثة، ومباشرة التحقيق بشأنها، لتحميل المسؤوليات لمن تورطوا في جريمة التعذيب، حسب نص المراسلة التي نشرها بحسابه في موقع ”فيسبوك“.

وكانت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية) أكّدت، في شباط/فبراير الماضي، استمرار عمليات التعذيب في السجون؛ نتيجة عدة عوامل من بينها الاكتظاظ في السجون التونسية، وطول إجراءات التقاضي.