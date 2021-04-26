ليبيا.. ما تداعيات إلغاء زيارة الدبيبة إلى بنغازي؟

أثار إلغاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاته، التي كانت مقررة يوم الإثنين في مدينة بنغازي، ”لدواعٍ أمنية“، تداعيات واسعة وصفها بعض المحللين بأنها أظهرت ”حقيقة“ الحكومة الجديدة.

ورأى المحلل السياسي خالد المنتصر، في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن ”الحكومة تعمدت اتخاذ بعض الإجراءات، يبدو أن الهدف منها محاولة لتعطيل هذه الزيارة، منها تأخر موعد الطائرة، ثم إبلاغ مطار بنغازي بأن طائرة الوزراء ستصل قبل طائرة رئيس الحكومة“.

وقال المنتصر إن السلطات في بنغازي، ”تفاجأت بأن الطائرة التي وصلت وعلى متنها أكثر من 80 مسلحا من ميليشيا النواصي والتي اعتبرت في بنغازي رسالة واضحة وتحد لأهالي بنغازي وقيادة الجيش الليبي“.

وأضاف أن ”هناك إرهاصات من قبل رئيس الحكومة، أعطت مؤشرات، بأن هذه الزيارة لن تتم، أو ستجد معارضة شديدة لها من قبل أهالي برقة عامة وبنغازي خاصة“.

وتابع أن ”هناك تصريحات وبيانات من الدبيبة وضعت بينه وبين سكان بنغازي حاجزا يصعب تجاوزه، خصوصا حين أشار الدبيبة إلى تعزية لأهالي بنغازي، حول خبر الجثث المزعومة في مصنع الإسمنت ببنغازي“.

”غير جادة“

من جهته، اعتبر الخبير الأمني عقيد سليمان الشريف في حديث لـ ”إرم نيوز“، أن مسألة تغيير وفد الوزراء، بوفد يضم عناصر مسلحة تنتمي لمجموعة ذات توجه متشدد مثل ”النواصي“ تثبت بأن الحكومة غير جادة في حلحلة الأزمة الليبية.

وقال الشريف إن ”الحكومة ترى فقط بأن الوطن هو الجهة الغربية من ليبيا (إقليم طرابلس) وبالتالي يجب على باقي أجزاء الوطن أن يتقبل أي إجراءات تتخذها، دون النظر لمتطلبات هذه المناطق وخصوصيتها“.

ووصف تصريحات الدبيبة لإحدى الصحف الإيطالية بـ“الغريبة“، والتي اعتبر فيها أن ”قائد الجيش الليبي المشير حفتر عقبة جار العمل على تجاوزها“.

واعتبر أن هذه التصريحات قد ”تكون وفقا لإملاءات فرضت عليه من قبل تيار الإسلام المتشدد والمتحكم بشكل تام في إدارة أمور العاصمة المسلحة، عبر عناصر مسلحة تابعة لها“.

”حقيقة الحكومة الجديدة“

بدوره، قال المحلل العسكري العميد عبد المجيد الكاسح، لـ“إرم نيوز“، إن ”هذه الزيارة أزالت الغطاء الذي كان يخفي حقيقة الحكومة الجديدة“.

وأضاف الكاسح أن ”هذه الزيارة أظهرت أن الأمور لا تزال كما هي، ولن يتغير أي أمر في غرب البلاد، في ظل تواجد قيادات الإسلام السياسي، وتكاثر الميليشيات المسلحة، التي لا تخضع لأي أمر انضباطي، أو تسلسل في تلقي الأوامر“.

وتابع أن ”احتفاظ الدبيبة بحقيبة الدفاع، وتحججه بأنه لا يريد مشاكل حول هذ الأمر، نسفته فكرة اصطحابه لرئيس أركان الحكومة السابقة محمد الحداد، وتقديمه على أنه رئيس أركان الحكومة، رغم أن الاتفاق السياسي بجنيف أكد على ضرورة توحيد قوات الجيش، عبر المشاورات للجنة (5+5)“.

وأكد الكاسح أن ”الأمر الذي أغضب أهالي بنغازي وبرقة عموما، تمثل في جلوس الدبيبة مع مجموعة من إرهابي بنغازي في عين زارة بطرابلس، وتعهده لهم بأن يعودوا لمنازلهم في بنغازي“.