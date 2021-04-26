مقترح تقنين "القنب الهندي" يثير جدلا واسعا في تونس

أثار مقترح قانون يهدف إلى تقنين تجارة مخدر القنب الهندي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

واعتبر البرلماني ياسين العياري، صاحب مقترح القانون، في منشور على حسابه في موقع ”فيسبوك“، أن تقنين بيع مخدر القنب الهندي، المعروف باسم ”الزطلة“، يمكن الدولة من تخزين المادة المخدرة وتوزيعها، أو تحويل أموالها إلى قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

https://www.facebook.com/yassine.ayari.page.officielle/posts/3971849002869089

وقال العياري، إن تقنين بيع مادة القنب الهندي واستهلاكها، سيوفر مداخيل للحكومة في حدود مليار دولار سنويا، تخصص للعلاج والوقاية من هذه الآفة.

وبرر مقترح القانون بتزايد ضحايا استهلاك المخدرات من المدمنين، مقابل عجز الدولة على توفير مراكز العلاج ووسائل الإدماج، وسيطرة عصابات على ترويج المخدرات،حسب تعبيره.

ويضاف مقترح القانون الذي تقدم به النائب ياسين العياري، إلى مقترحين سابقين، يتعلقان بمراجعة العقوبات المتعلقة باستهلاك مادة القنب الهندي، قدمتهما كتلتا الإصلاح وقلب تونس في البرلمان.

وتزايد الاهتمام بتقنين تجارة القنب الهندي، وبمراجعة القوانين المتصلة به، بعد حكم قضائي صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، يقضي بسجن 3 شبان لمدة 30 سنة، بسبب استهلاك المخدر في ملعب رياضي، قبل التراجع عن الحكم.

وكان حزب الورقة التونسي، اقترح منذ نحو عامين، تكفل الدولة بزراعة القنب الهندي والمتاجرة فيه، لتوفير عائدات مالية للدولة، ومعالجة المدمنين.

https://www.facebook.com/wael.fattouch97/posts/1413776408991284

وتعليقا على مقترح القانون الجديد، اعتبر الناشط وائل فتوش، في منشور له في حسابه في موقع“ فيسبوك“، أن تقنين بيع القنب الهندي واستهلاكه، يؤدي إلى تخريب المجتمع، داعيا إلى تشديد العقوبات.

https://www.facebook.com/salmen.salmen.37/posts/1820250618150702

واستهجن الناشط سلمان العبدلي في منشور له على موقع ”فيسبوك“، اقتراح لجوء الدولة إلى الأموال المتأتية من تجارة المخدرات، في تمويل نفقات التعليم.

https://www.facebook.com/omar.belhouane/posts/4438426506202644

ونشر المدون عمر البلهوان منشورا ساخرا في حسابه على ”فيسبوك“، كتب فيه ”البرلمان: مقترح قانون يسمح بزراعة القنب الهندي وبيعه في تونس، شكرا للسادة النواب على هذا المقترح التاريخي“.

https://www.facebook.com/venus.avril.9/posts/4978783078875002

بدورها، سخرت الناشطة كلثوم السعيدي، من مقترح إنشاء ”وكالة وطنية للتبغ و الهندي“، وكتبت في منشور لها على حسابها في موقع ”فيسبوك“: ”لا تعتقدوا أن النواب لا يفكرون بمشاغلكم، استهلكوا القنب الهندي ولا تبالوا“.