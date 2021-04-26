مصدر أمني بمطار بنغازي: تفاجأنا بعناصر مسلحة بدل الوزراء

قال مصدر أمني بمطار بنينا بمدينة بنغازي، الإثنين، إن سلطات المطار لم تمنع أي وفد تابع للحكومة من الهبوط بالمطار، بل منعت أكثر من 80 مسلحا كانوا على متن الطائرة التي وصلت بعد مغرب الأحد إلى المطار.

وأضاف المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن السلطات الأمنية في المطار منعت مجموعة مسلحة تتكون من حوالي 87 عنصرا، وردت صفاتهم كعناصر مراسم و حماية وحراسة، أغلبهم يحملون سلاحا.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن السلطات الأمنية، تأكدت من هوية أغلب أعضاء المجموعة، وتبين أنهم عناصر من مليشيا ”غنيوة الككلي“ المعروفة باسم النواصي، مبينا أنهم رفضوا كشف وثائقهم الثبوتية أو التخلي عن أسلحتهم، كما رفضوا وضع حقائبهم على أجهزة الكشف أو تفتيشها من قبل عناصر أمن المطار.

وأوضح المصدر، أن المجموعة طالبت بأن تستلم صالة كبار الزوار بمطار بنينا، والتي تشرف عليها القيادة العامة للجيش، كي يتمركزوا بها حتى وصول وفد الحكومة الذي كان سيأتي لاحقًا.

وبحسب المصدر فإن السلطات الأمنية بالمطار، رفضت مطالب المجموعة المسلحة، كما رفضت دخولهم المطار دون تفتيش، مضيفا أن السلطات في المطار تفاجأت بهوية ركاب الطائرة، حيث كانت الاتصالات بين طرابلس وبنغازي أكدت أن الوفد يضم وزراء ومدراء إدارات في الحكومة وفق الكشف المرسل من مطار معيتيقة، ولم يأت على ذكر عناصر مسلحة.